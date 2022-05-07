https://arabic.sputniknews.com/20220507/الدفاع-الروسية-القوات-الصاروخية-والمدفعية-تصيب-240-هدفا-للقوات-الأوكرانية-1061940180.html
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية تصيب 240 هدفا عسكريا أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية تصيب 240 هدفا عسكريا أوكرانيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الصاروخية والمدفعية للقوات البرية أصابت خلال عملية خاصة أثناء الليل، 240 هدفا للقوات... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T07:57+0000
2022-05-07T07:57+0000
2022-05-07T08:15+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت 44 موقع قيادة للقوات الأوكرانية وأن الطيران الروسي ضرب خلال الليل 18 منشأة عسكرية أوكرانية وتم تحييد 280 جنديا أوكرانيا.وأضاف: "خلال الليل، ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها نقطتا مراقبة في منطقة خاركوف، وخمس مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في منطقة داتشنويه في أوديسا".وأشار إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 13 طائرة مسيرة و3 صواريخ "توتشكا-أو" و9 راجمات "سميرتش".وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 طائرة أوكرانية مسيرة أثناء الليل في مناطق بيريزوفكا ومنطقة ميكولايف وسيغنالنو ولوغانسكي وكراسنوغوروفكا وياسينوفاتويه وزوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية وأولجينو ومنطقة خيرسون وتشرنيشينا وخاركوف. أيضا فوق مدينة إيزيوم، تم اعتراض ثلاثة صواريخ "توشكا- أو" الباليستية الأوكرانية وتسع قاذفات صواريخ "سميرش".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية تصيب 240 هدفا عسكريا أوكرانيا
07:57 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الصاروخية والمدفعية للقوات البرية أصابت خلال عملية خاصة أثناء الليل، 240 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال كوناشينكوف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت 44 موقع قيادة للقوات الأوكرانية وأن الطيران الروسي ضرب خلال الليل 18 منشأة عسكرية أوكرانية وتم تحييد 280 جنديا أوكرانيا.
وأضاف: "خلال الليل، ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها نقطتا مراقبة في منطقة خاركوف، وخمس مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في منطقة داتشنويه في أوديسا".
وأشار إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 13 طائرة مسيرة و3 صواريخ "توتشكا-أو" و9 راجمات "سميرتش".
وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 طائرة أوكرانية مسيرة أثناء الليل في مناطق بيريزوفكا ومنطقة ميكولايف وسيغنالنو ولوغانسكي وكراسنوغوروفكا وياسينوفاتويه وزوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية وأولجينو ومنطقة خيرسون وتشرنيشينا وخاركوف. أيضا فوق مدينة إيزيوم، تم اعتراض ثلاثة صواريخ "توشكا- أو" الباليستية الأوكرانية وتسع قاذفات صواريخ "سميرش".