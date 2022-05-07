https://arabic.sputniknews.com/20220507/السعودية-بدءا-من-الأحد-المقبل-اقتصار-العمل-على-السعوديين-فقط-في-بعض-المهن-1061947148.html

السعودية... بدءا من الأحد المقبل اقتصار العمل على السعوديين فقط في بعض المهن

السعودية... بدءا من الأحد المقبل اقتصار العمل على السعوديين فقط في بعض المهن

يدخل قرار وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن حصر العمل في بعض المهن على السعوديين فقط، حيز التنفيذ بدءا من الأحد المقبل الموافق 8 مايو/أيار. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

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السعودية

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وحسب موقع "العربية نت"، أصدرت الوزارة هذا القرار في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ويقضي القرار بحصر العمل في بعض المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين فقط.وحسب البيانات الرسمية، سيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات السعوديين.وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت أن ذلك يأتي استمرارا لجهودها في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.كما أشارت إلى تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخازن يبلغ 5000 ريال.

https://arabic.sputniknews.com/20210408/وزير-الموارد-البشرية-السعودي-3-مهن-أصبحت-للسعوديين-فقط-1048619269.html

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السعودية