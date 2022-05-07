https://arabic.sputniknews.com/20220507/السفارة-الروسية-إحباط-محاولة-هجوم-إرهابي-ضد-الصحفيين-الروس-في-برلين-1061942844.html
السفارة الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس في برلين
السفارة الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس في برلين
أعلنت السفارة الروسية في برلين عن إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس في العاصمة الألمانية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:36+0000
2022-05-07T09:36+0000
2022-05-07T10:17+0000
أخبار ألمانيا
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وجاء في بيان السفارة: "في 6 مايو/أيار، تم إحباط محاولة محتملة لتنفيذ عمل إرهابي ضد صحفيين روس وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في مجمع سكني تابع لروسيا في برلين".وأضافت السفارة: "قام ضباط إنفاذ القانون الألمان الوافدون بإجلاء السكان على وجه السرعة وطوقوا المجمع واستدعوا إدارة الإطفاء وخبراء المتفجرات. وأكد الخبراء أن العنصر يفترض أنه عبوة ناسفة، ونظرا لخطورة حركته فقد تقرر تعطيله على الفور. ونتيجة للعملية، لم يصب أحد".وأكدت البعثة الدبلوماسية أن شرطة برلين "تحقق فيما حدث". والسفارة على اتصال مع وكالات إنفاذ القانو،. ويُمنح الصحفيون الروس وأفراد عائلاتهم الفرصة للانتقال إلى مكان آمن.ولا تستبعد السفارة أن "هذا العمل الفظيع قد يكون مرتبطا بشكل مباشر بالوضع السائد الذي انطلق في ألمانيا من اضطهاد لوسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة، والتي تتهم بشكل عشوائي بنشر معلومات مضللة ودعائية". وقالت البعثة الدبلوماسية إن معلومات ومواد فوتوغرافية عن مكان إقامة الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم، الذين كانت ولا تزال تهديدات موجهة ضدهم، "نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت في وسائل الإعلام الألمانية الرائدة".وقالت وزارة الخارجية الروسية "نطالب السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو الأخرى باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها. الحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة".وشددت على أن الهياكل المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يجب أن تقدم تقييماً محايداً لـ "هذا الهجوم الصارخ على المبادئ الأساسية للديمقراطية - حرية التعبير وسلامة الصحفيين ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
السفارة الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس في برلين
09:36 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت السفارة الروسية في برلين عن إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس في العاصمة الألمانية.
وجاء في بيان السفارة: "في 6 مايو/أيار، تم إحباط محاولة محتملة لتنفيذ عمل إرهابي ضد صحفيين روس وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في مجمع سكني تابع لروسيا في برلين".
وبحسب البعثة الدبلوماسية، تحطمت نافذة إحدى شقق المنزل بعد ظهر اليوم، جراء زجاجة ألقيت من الشارع. وأثناء التفتيش اللاحق للموقع، تم العثور على جسم مشبوه مخبأ في محراب المنزل، يتكون من علبة كبيرة مملوءة بسائل، بالإضافة إلى زجاجة بلاستيكية واسطوانة غاز مربوطة بأسلاك.
وأضافت السفارة: "قام ضباط إنفاذ القانون الألمان الوافدون بإجلاء السكان على وجه السرعة وطوقوا المجمع واستدعوا إدارة الإطفاء وخبراء المتفجرات. وأكد الخبراء أن العنصر يفترض أنه عبوة ناسفة، ونظرا لخطورة حركته فقد تقرر تعطيله على الفور. ونتيجة للعملية، لم يصب أحد".
وأكدت البعثة الدبلوماسية
أن شرطة برلين "تحقق فيما حدث". والسفارة على اتصال مع وكالات إنفاذ القانو،. ويُمنح الصحفيون الروس وأفراد عائلاتهم الفرصة للانتقال إلى مكان آمن.
ولا تستبعد السفارة أن "هذا العمل الفظيع قد يكون مرتبطا بشكل مباشر بالوضع السائد الذي انطلق في ألمانيا من اضطهاد لوسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة، والتي تتهم بشكل عشوائي بنشر معلومات مضللة ودعائية". وقالت البعثة الدبلوماسية إن معلومات ومواد فوتوغرافية عن مكان إقامة الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم، الذين كانت ولا تزال تهديدات موجهة ضدهم، "نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت في وسائل الإعلام الألمانية الرائدة".
وفي تعقيب على الواقعة، قالت الخارجية الروسية في بيان: "إننا نعتبر ذلك نتيجة مباشرة للاضطهاد الذي يوجهه الغرب لوسائل الإعلام الروسية وموظفيها. فالقرار المُسيّس بإغلاق وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي كان بمثابة تمهيد لتخويفهم جسديا".
وقالت وزارة الخارجية الروسية "نطالب السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو الأخرى باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها. الحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة".
وشددت على أن الهياكل المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يجب أن تقدم تقييماً محايداً لـ "هذا الهجوم الصارخ على المبادئ الأساسية للديمقراطية - حرية التعبير وسلامة الصحفيين ".