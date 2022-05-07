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الموارد المائية العراقية تعلن تحقيق زيادة في التخزين المائي
الموارد المائية العراقية تعلن تحقيق زيادة في التخزين المائي
قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، إن الأمطار الأخيرة والسيول حققت زيادة طفيفة في التخزين المائي. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-07T13:35+0000
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وقال مستشار الوزارة عوني ذياب لوكالة الأنباء العراقية إن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير جزئي بسيط وليس واسعاً. ولفت ذياب إلى أن ما تحقق من نسبة لا يشكل أكثر من نصف مليار متر مكعب من الكمية التي من الممكن الحصول عليها نتيجة الأمطار سواء من سد الموصل أو سد دوكان. وأشار ذياب إلى أنه "بحسب الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت مؤخراً في هذا المجال والخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة الصيف المقبل واحتياجاته تم تأمين احتياجات مياه الشرب والاستخدامات البشرية وزراعة الفواكه وسقي البساتين وهي مسألة مسيطر عليها".
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العالم العربي, العراق

الموارد المائية العراقية تعلن تحقيق زيادة في التخزين المائي

13:35 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / Hussein Falehصياد السمك يلقي بشبكته عند الغروب في مياه نهر شط العرب في مدينة البصرة، العراق 12 يونيو 2020
صياد السمك يلقي بشبكته عند الغروب في مياه نهر شط العرب في مدينة البصرة، العراق 12 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / Hussein Faleh
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قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، إن الأمطار الأخيرة والسيول حققت زيادة طفيفة في التخزين المائي.
وقال مستشار الوزارة عوني ذياب لوكالة الأنباء العراقية إن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير جزئي بسيط وليس واسعاً.
ولفت ذياب إلى أن ما تحقق من نسبة لا يشكل أكثر من نصف مليار متر مكعب من الكمية التي من الممكن الحصول عليها نتيجة الأمطار سواء من سد الموصل أو سد دوكان.
وأشار ذياب إلى أنه "بحسب الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت مؤخراً في هذا المجال والخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة الصيف المقبل واحتياجاته تم تأمين احتياجات مياه الشرب والاستخدامات البشرية وزراعة الفواكه وسقي البساتين وهي مسألة مسيطر عليها".
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