https://arabic.sputniknews.com/20220507/الموارد-المائية-العراقية-تعلن-تحقيق-زيادة-في-التخزين-المائي-1061952617.html
الموارد المائية العراقية تعلن تحقيق زيادة في التخزين المائي
الموارد المائية العراقية تعلن تحقيق زيادة في التخزين المائي
قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، إن الأمطار الأخيرة والسيول حققت زيادة طفيفة في التخزين المائي. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:35+0000
2022-05-07T13:35+0000
2022-05-07T13:35+0000
العالم العربي
العراق
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وقال مستشار الوزارة عوني ذياب لوكالة الأنباء العراقية إن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير جزئي بسيط وليس واسعاً. ولفت ذياب إلى أن ما تحقق من نسبة لا يشكل أكثر من نصف مليار متر مكعب من الكمية التي من الممكن الحصول عليها نتيجة الأمطار سواء من سد الموصل أو سد دوكان. وأشار ذياب إلى أنه "بحسب الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت مؤخراً في هذا المجال والخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة الصيف المقبل واحتياجاته تم تأمين احتياجات مياه الشرب والاستخدامات البشرية وزراعة الفواكه وسقي البساتين وهي مسألة مسيطر عليها".
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العالم العربي, العراق
الموارد المائية العراقية تعلن تحقيق زيادة في التخزين المائي
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قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، إن الأمطار الأخيرة والسيول حققت زيادة طفيفة في التخزين المائي.
وقال مستشار الوزارة عوني ذياب لوكالة الأنباء العراقية
إن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير جزئي بسيط وليس واسعاً.
ولفت ذياب إلى أن ما تحقق من نسبة لا يشكل أكثر من نصف مليار متر مكعب من الكمية التي من الممكن الحصول عليها نتيجة الأمطار سواء من سد الموصل أو سد دوكان.
وأشار ذياب إلى أنه "بحسب الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت مؤخراً في هذا المجال والخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة الصيف المقبل واحتياجاته تم تأمين احتياجات مياه الشرب والاستخدامات البشرية وزراعة الفواكه وسقي البساتين وهي مسألة مسيطر عليها".