الوداد المغربي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا بفوزه على بيترو أتلتيكو الأنغولي 3-1... فيديو
© Sputnik . Derar Khamisصورة اللاعب الأرجنتيني الراحل، دييغو مارادونا، تزين شاشة استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
© Sputnik . Derar Khamis
وضع الوداد البيضاوي المغربي، قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد انتصار كبير على مضيفة بيترو أتلتيكو الأنغولي، في ذهاب نصف نهائي البطولة.
وحقق الوداد الفوز بنتيجة 3-1 على بيترو أتلتيكو، في المباراة التي أقيمت على استاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا.
⚽️🔥 كرة يسارية ساحرة تباغت دفاع بيترو وتعلن عن هدف الوداد الأول#دوري_أبطال_أفريقيا | #بيترو_الوداد#CAFCL pic.twitter.com/wwQmWtB8Ac— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022
وافتتح الوداد التسجيل في الدقيقة 16، بفضل هدية من لاعب بيترو أتلتيكو، تياغو أزولاو، وعزز تقدمه بهدفين آخرين، للمغربي يحيى جبران في الدقيقة 45، والكونغولي غي مبينزا في الدقيقة 68، فيما قلص أتلتيكو النتيجة في الدقيقة 81، عن طريق ريكاردو جوب.
الوداد الرياضي يقطع نصف المشوار نحو النهائي— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022
▶️ شاهد ملخص المباراة #دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_بيترو_اتلتيكو https://t.co/KiSWNY8gzV
وسيستضيف الوداد خصمه الأنغولي بعد أسبوع في الدار البيضاء، في لقاء الإياب، وسيكفي الوداد أي نتيجة دون الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة للوصول إلى المباراة النهائية، ليلتقي الفائز من لقاء الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، في لقاء نصف النهائي الثاني.