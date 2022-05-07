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https://arabic.sputniknews.com/20220507/الوداد-المغربي-يضع-قدما-في-نهائي-أبطال-أفريقيا-بفوزه-على-بيترو-أتلتيكو-الأنغولي-3-1-فيديو-1061958170.html
الوداد المغربي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا بفوزه على بيترو أتلتيكو الأنغولي 3-1... فيديو
الوداد المغربي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا بفوزه على بيترو أتلتيكو الأنغولي 3-1... فيديو
وضع الوداد البيضاوي المغربي، قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد انتصار كبير على مضيفة بيترو أتلتيكو الأنغولي، في ذهاب نصف نهائي البطولة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T16:09+0000
2022-05-07T16:09+0000
أخبار المغرب اليوم
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وحقق الوداد الفوز بنتيجة 3-1 على بيترو أتلتيكو، في المباراة التي أقيمت على استاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا.وافتتح الوداد التسجيل في الدقيقة 16، بفضل هدية من لاعب بيترو أتلتيكو، تياغو أزولاو، وعزز تقدمه بهدفين آخرين، للمغربي يحيى جبران في الدقيقة 45، والكونغولي غي مبينزا في الدقيقة 68، فيما قلص أتلتيكو النتيجة في الدقيقة 81، عن طريق ريكاردو جوب.وسيستضيف الوداد خصمه الأنغولي بعد أسبوع في الدار البيضاء، في لقاء الإياب، وسيكفي الوداد أي نتيجة دون الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة للوصول إلى المباراة النهائية، ليلتقي الفائز من لقاء الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، في لقاء نصف النهائي الثاني.
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أخبار المغرب اليوم

الوداد المغربي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا بفوزه على بيترو أتلتيكو الأنغولي 3-1... فيديو

16:09 GMT 07.05.2022
© Sputnik . Derar Khamisصورة اللاعب الأرجنتيني الراحل، دييغو مارادونا، تزين شاشة استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
صورة اللاعب الأرجنتيني الراحل، دييغو مارادونا، تزين شاشة استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Derar Khamis
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وضع الوداد البيضاوي المغربي، قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد انتصار كبير على مضيفة بيترو أتلتيكو الأنغولي، في ذهاب نصف نهائي البطولة.
وحقق الوداد الفوز بنتيجة 3-1 على بيترو أتلتيكو، في المباراة التي أقيمت على استاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا.
وافتتح الوداد التسجيل في الدقيقة 16، بفضل هدية من لاعب بيترو أتلتيكو، تياغو أزولاو، وعزز تقدمه بهدفين آخرين، للمغربي يحيى جبران في الدقيقة 45، والكونغولي غي مبينزا في الدقيقة 68، فيما قلص أتلتيكو النتيجة في الدقيقة 81، عن طريق ريكاردو جوب.
وسيستضيف الوداد خصمه الأنغولي بعد أسبوع في الدار البيضاء، في لقاء الإياب، وسيكفي الوداد أي نتيجة دون الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة للوصول إلى المباراة النهائية، ليلتقي الفائز من لقاء الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، في لقاء نصف النهائي الثاني.
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