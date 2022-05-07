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رئيس الدوما الروسي يدعو لإضافة أمريكا إلى قائمة "مجرمي الحرب"
رئيس الدوما الروسي يدعو لإضافة أمريكا إلى قائمة "مجرمي الحرب"
قال رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين إن "على القيادة الأمريكية أن تضاف إلى قائمة مجرمي الحرب وأن تخضع للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها نظام... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:58+0000
2022-05-07T13:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب: "بالنسبة للجرائم التي ارتكبها نظام كييف النازي في أوكرانيا، يجب محاسبة قيادة الولايات المتحدة، وإضافتها إلى قائمة مجرمي الحرب".وأضاف فولودين، اليوم السبت، عبر صفحته على موقع "تلغرام"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه اعترف بأن "واشنطن رفعت السرية عن المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا".وقال إن "الرئيس الأمريكي بايدن، الذي طالب بوقف التسريبات عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، أقرّ بأن واشنطن رفعت عنها السرية".وبحسب المتحدث باسم مجلس الدوما، فإن نظام كييف يتلقى المساعدة، من بين جهات أخرى، من قبل المخابرات الأمريكية.وأوضح أن الخبراء الأجانب يعملون في أوكرانيا، وأن واشنطن من خلالهم "تنسق وتطور العمليات العسكرية بشكل أساسي، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضد بلدنا".وأضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن توريد الأسلحة والمعدات، فقد تلقى نظام كييف النازي المساعدة من المخابرات الأمريكية، وبعد الانقلاب، يعمل مستشارون ومدربون أجانب في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/خبير-سياسي-ألماني-على-أمريكا-وحلفائها-التفاوض-مع-روسيا-وتقديم-التنازلات-لها-1061950598.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس الدوما الروسي يدعو لإضافة أمريكا إلى قائمة "مجرمي الحرب"

13:58 GMT 07.05.2022
© Photo / مجلس الدومارئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Photo / مجلس الدوما
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قال رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين إن "على القيادة الأمريكية أن تضاف إلى قائمة مجرمي الحرب وأن تخضع للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف في أوكرانيا".
وكتب: "بالنسبة للجرائم التي ارتكبها نظام كييف النازي في أوكرانيا، يجب محاسبة قيادة الولايات المتحدة، وإضافتها إلى قائمة مجرمي الحرب".
وأضاف فولودين، اليوم السبت، عبر صفحته على موقع "تلغرام"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه اعترف بأن "واشنطن رفعت السرية عن المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا".
وقال إن "الرئيس الأمريكي بايدن، الذي طالب بوقف التسريبات عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، أقرّ بأن واشنطن رفعت عنها السرية".
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وبحسب المتحدث باسم مجلس الدوما، فإن نظام كييف يتلقى المساعدة، من بين جهات أخرى، من قبل المخابرات الأمريكية.
وأوضح أن الخبراء الأجانب يعملون في أوكرانيا، وأن واشنطن من خلالهم "تنسق وتطور العمليات العسكرية بشكل أساسي، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضد بلدنا".
وأضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن توريد الأسلحة والمعدات، فقد تلقى نظام كييف النازي المساعدة من المخابرات الأمريكية، وبعد الانقلاب، يعمل مستشارون ومدربون أجانب في أوكرانيا".
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