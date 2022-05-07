https://arabic.sputniknews.com/20220507/رئيس-رابطة-الطيارين-المصريين-ما-يقال-عن-سقوط-الطائرة-المصرية-بسبب-سيجارة-قائدها-مهاترات-1061939034.html
رئيس رابطة الطيارين المصريين: ما يقال عن سقوط الطائرة المصرية بسبب سيجارة قائدها "مهاترات"
رئيس رابطة الطيارين المصريين: ما يقال عن سقوط الطائرة المصرية بسبب سيجارة قائدها "مهاترات"
أكد رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية خالد رفعت، أن كل ما يقال عن سقوط طائرة مصر للطيران رحلة باريس 804 عام 2016، بسبب سيجارة قائدها مجرد مهاترات ومزاعم... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T07:00+0000
2022-05-07T07:00+0000
2022-05-07T07:00+0000
طائرة مصر للطيران 804
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وحسب تصريحات نقلها عنه موقع العربية، أكد رفعت أن الطيار هو العمود الفقري لصناعة الطيران في مصر والعالم، مشيرا إلى أن "سمعة الطيار المصري خط أحمر ولن يتم السماح بالمهاترات والمزاعم المغرضة التي تُثار من وقت لآخر عالمياً".ولفت رئيس رابطة طياري مصر إلى عزم الرابطة مقاضاة "مروجي شائعة سقوط طائرة مصر للطيران بسبب سيجارة قائدها"، قائلا: "سنتخذ ما يلزم للحفاظ على سمعة الطيار المصري بشكل عام عقب انتهاء لجنة تحقيق الحوادث من إعداد التقرير النهائي".وحول ما قيل من أن سبب سقوط الطائرة هو تسرب من صندوق الأكسجين في قمرة القيادة ووجود سيجارة يدخنها قائد الطائرة أو مساعده، قال رفعت: "صندوق الأكسجين الموجود داخل قمرة القيادة مصمم بتقنية عالية الصنع وهو موجود بمكان آمن، والطيار يستخدمه عند وجود مشاكل وطوارئ بالضغط الجوي فقط".وكانت طائرة مصر للطيران رحلة باريس 804، قد سقطت في البحر الأبيض المتوسط وفي أعماق تبعد 290 كيلومتراً عن الإسكندرية، في الـ19 من مايو/ أيار 2016، ولقي 66 كانوا على متنها مصرعهم.وقد نقلت صحف عالمية عن لجنة تحقيق فرنسية تولت التحقيق في أسباب سقوط الطائرة أن سيجارة لقائدها كانت سببا مباشرا في اشتعال حريق داخل قمرة القيادة أدى لسقوط الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20180709/مصر-للطيران-النيابة-طائرة-1033659130.html
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طائرة مصر للطيران 804
رئيس رابطة الطيارين المصريين: ما يقال عن سقوط الطائرة المصرية بسبب سيجارة قائدها "مهاترات"
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أكد رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية خالد رفعت، أن كل ما يقال عن سقوط طائرة مصر للطيران رحلة باريس 804 عام 2016، بسبب سيجارة قائدها مجرد مهاترات ومزاعم مغرضة.
وحسب تصريحات نقلها عنه موقع العربية
، أكد رفعت أن الطيار هو العمود الفقري لصناعة الطيران في مصر والعالم، مشيرا إلى أن "سمعة الطيار المصري خط أحمر ولن يتم السماح بالمهاترات والمزاعم المغرضة التي تُثار من وقت لآخر عالمياً".
ولفت رئيس رابطة طياري مصر
إلى عزم الرابطة مقاضاة "مروجي شائعة سقوط طائرة مصر للطيران بسبب سيجارة قائدها"، قائلا: "سنتخذ ما يلزم للحفاظ على سمعة الطيار المصري بشكل عام عقب انتهاء لجنة تحقيق الحوادث من إعداد التقرير النهائي".
وحول ما قيل من أن سبب سقوط الطائرة هو تسرب من صندوق الأكسجين في قمرة القيادة ووجود سيجارة يدخنها قائد الطائرة أو مساعده، قال رفعت: "صندوق الأكسجين الموجود داخل قمرة القيادة مصمم بتقنية عالية الصنع وهو موجود بمكان آمن، والطيار يستخدمه عند وجود مشاكل وطوارئ بالضغط الجوي فقط".
وأكد أن "طاقم الرحلة كانوا من أكفاء الطيارين على طرازA320، وهم من غير المدخنين أصلا، وهو ما يدخض كل ما أشيع خلال الفترة الأخيرة".
وكانت طائرة مصر للطيران رحلة باريس 804، قد سقطت في البحر الأبيض المتوسط وفي أعماق تبعد 290 كيلومتراً عن الإسكندرية، في الـ19 من مايو/ أيار 2016، ولقي 66 كانوا على متنها مصرعهم.
وقد نقلت صحف عالمية عن لجنة تحقيق فرنسية تولت التحقيق في أسباب سقوط الطائرة
أن سيجارة لقائدها كانت سببا مباشرا في اشتعال حريق داخل قمرة القيادة أدى لسقوط الطائرة.