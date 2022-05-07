https://arabic.sputniknews.com/20220507/سياسي-تونسي-قيس-سعيد-يعاملنا-بلاءات-جمال-عبد-الناصرالثلاث-وكأننا-إسرائيليون-فيديو-1061945245.html
سياسي تونسي: قيس سعيد يعاملنا بلاءات جمال عبد الناصر الثلاث وكأننا إسرائيليون... فيديو
سياسي تونسي: قيس سعيد يعاملنا بلاءات جمال عبد الناصر الثلاث وكأننا إسرائيليون... فيديو
شبّه القيادي في جبهة الخلاص الوطني التونسية أحمد نجيب الشابي، الرئيس قيس سعيد في معاملته مع المعارضة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر في معاملته مع الإسرائيليين. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:33+0000
2022-05-07T10:33+0000
2022-05-07T10:39+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لحوار له عبر قناة التاسعة، اعتبر الشابي أن استعمال الرئيس التونسي قيس سعيد لثلاث لاءات في تعامله مع المعارضة، مثل استعمال الرئيس المصري جمال عبد الناصر للاءات نفسها في تعامله مع إسرائيل.وقال: "سعيد رفع في وجهنا ثلاث لاءات، هو لا صلح ولا تفاوض ولا سلام، وهي نفس لاءات جمال عبد الناصر التي رفعها ضد الإسرائيليين"، متسائلا: "فهل المعارضة التونسية بالنسبة للرئيس هي إسرائيل؟".ورفض الشابي اعتبار دعوة جبهة الخلاص إلى الحوار دعوة إلى تشكيل حكومة موازية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس في حسبان الجبهة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
سياسي تونسي: قيس سعيد يعاملنا بلاءات جمال عبد الناصر الثلاث وكأننا إسرائيليون... فيديو
10:33 GMT 07.05.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 07.05.2022) تابعنا عبر
شبّه القيادي في جبهة الخلاص الوطني التونسية أحمد نجيب الشابي، الرئيس قيس سعيد في معاملته مع المعارضة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر في معاملته مع الإسرائيليين.
ووفقا لحوار له عبر قناة التاسعة، اعتبر الشابي أن استعمال الرئيس التونسي
قيس سعيد لثلاث لاءات في تعامله مع المعارضة، مثل استعمال الرئيس المصري جمال عبد الناصر للاءات نفسها في تعامله مع إسرائيل.
وقال: "سعيد رفع في وجهنا ثلاث لاءات، هو لا صلح ولا تفاوض ولا سلام، وهي نفس لاءات جمال عبد الناصر التي رفعها ضد الإسرائيليين"، متسائلا: "فهل المعارضة التونسية
بالنسبة للرئيس هي إسرائيل؟".
وطالب القيادي بجبهة الخلاص الوطني الرئيس التونسي بضرورة تغيير خطابه تجاه معارضيه السياسيين، وذلك حتى لا يدفع بالعلاقات السياسية إلى الانهيار، على حد تعبيره.
ورفض الشابي اعتبار دعوة جبهة الخلاص إلى الحوار دعوة إلى تشكيل حكومة موازية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس في حسبان الجبهة.