https://arabic.sputniknews.com/20220507/صحيفة-المغرب-يسعى-لتعزيز-سلاحه-الجوي-بصاروخ-كروز-الإسرائيلي-1061939757.html
صحيفة: المغرب يسعى لتعزيز سلاحه الجوي بصاروخ كروز الإسرائيلي
صحيفة: المغرب يسعى لتعزيز سلاحه الجوي بصاروخ كروز الإسرائيلي
قالت صحيفة "ديفينسيا" المختصة في الشؤون العسكرية أن المغرب يسعى لتعزيز سلاح الجوي الملكي، لكن إتمام الصفقات في هذا الصدد مرتهنة بالموافقة الأمنية الإسرائيلية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T07:43+0000
2022-05-07T07:43+0000
2022-05-07T07:43+0000
رصد عسكري
العالم العربي
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ونقل موقع "i24" عن الصحيفة قولها بأن المغرب دخل في مفاوضات متعلقة باقتناء صاروخ كروز الإسرائيلي، من أجل تعزيز ترسانته الحربية لسلاح الجو الملكي وتحديث مقاتلاته بأحدث إلكترونيات الطيران والردرات وأنظمة الاستشعار.ويتطلع المغرب إلى إتمام الصفقة العسكرية مع شركة "إلبيت سيستمز" في انتظار موافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، لكن ذلك لا يطرح أي إشكال بالنسبة إلى المغرب في ظل التقارب السياسي الأخير بين البلدين، حيث كانا قد أبرما مجموعة من الصفقات لصناعة الأسلحة واقتنائها.يذكر أنه من بين مميزات صواريخ "كروز" التي يسعى المغرب إلى اقتنائها أنها تستطيع إصابة كل الأهداف البرية والبحرية على بعد أكثر من 250 كيلومترا.ويتم إطلاق تلك الصواريخ بالعديد من الطائرات والمروحيات المقاتلة، كما أنها مبرمجة على تحديد الأهداف بدقة متناهية، وتحديد وقت الهجوم، وتقييم الأضرار.وفي وقت سابق، حصل المغرب على عدد من الأنظمة الدفاعية من إسرائيل بعد استئناف العلاقات بين الدولتين، تمثلت في أنظمة أمنية دفاعية عصرية من بينها أنظمة طورتها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة أنظمة "إلبيت" وشركة "رافائيل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي
صحيفة: المغرب يسعى لتعزيز سلاحه الجوي بصاروخ كروز الإسرائيلي
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قالت صحيفة "ديفينسيا" المختصة في الشؤون العسكرية أن المغرب يسعى لتعزيز سلاح الجوي الملكي، لكن إتمام الصفقات في هذا الصدد مرتهنة بالموافقة الأمنية الإسرائيلية.
ونقل موقع "i24"
عن الصحيفة قولها بأن المغرب دخل في مفاوضات متعلقة باقتناء صاروخ كروز الإسرائيلي، من أجل تعزيز ترسانته الحربية لسلاح الجو الملكي وتحديث مقاتلاته بأحدث إلكترونيات الطيران والردرات وأنظمة الاستشعار.
ويتطلع المغرب إلى إتمام الصفقة العسكرية مع شركة "إلبيت سيستمز" في انتظار موافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، لكن ذلك لا يطرح أي إشكال بالنسبة إلى المغرب في ظل التقارب السياسي الأخير بين البلدين، حيث كانا قد أبرما مجموعة من الصفقات لصناعة الأسلحة واقتنائها.
يذكر أنه من بين مميزات صواريخ "كروز" التي يسعى المغرب إلى اقتنائها أنها تستطيع إصابة كل الأهداف البرية والبحرية على بعد أكثر من 250 كيلومترا.
ويتم إطلاق تلك الصواريخ بالعديد من الطائرات والمروحيات المقاتلة، كما أنها مبرمجة على تحديد الأهداف بدقة متناهية، وتحديد وقت الهجوم، وتقييم الأضرار.
وفي وقت سابق، حصل المغرب على عدد من الأنظمة الدفاعية من إسرائيل بعد استئناف العلاقات بين الدولتين، تمثلت في أنظمة أمنية دفاعية عصرية من بينها أنظمة طورتها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة أنظمة "إلبيت" وشركة "رافائيل".