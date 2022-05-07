https://arabic.sputniknews.com/20220507/ما-هي-العلاقة-بين-ألوان-البقع-على-اللسان-والأمراض-1061954192.html
ما هي العلاقة بين ألوان البقع على اللسان والأمراض
ما هي العلاقة بين ألوان البقع على اللسان والأمراض
قال الطبيب فالنتين شيشكين، إن هناك حالات من البقع الملونة يمكن أن يشير كل لون إلى وجود مرض ما. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:18+0000
2022-05-07T14:18+0000
2022-05-07T14:18+0000
مجتمع
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وفقا للطبيب: "يمكن أن يكون اللون الأبيض على اللسان إلى وجود التهابات في الجهاز الهضمي، أو في أمراض الجهاز التنفسي والرئتين ونظام الغدد الصماء، على سبيل المثال، قد يشير لمرض السكري".وأضاف: "قد يشير اللون الرمادي أو الداكن إلى وجود التهاب في المعدة أو الأمعاء، واللون الأصفر أو البني لوجود أمراض تتعلق بالكبد أو مرض السكري".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
ما هي العلاقة بين ألوان البقع على اللسان والأمراض
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قال الطبيب فالنتين شيشكين، إن هناك حالات من البقع الملونة يمكن أن يشير كل لون إلى وجود مرض ما.
وفقا للطبيب: "يمكن أن يكون اللون الأبيض على اللسان إلى وجود التهابات في الجهاز الهضمي، أو في أمراض الجهاز التنفسي والرئتين ونظام الغدد الصماء، على سبيل المثال، قد يشير لمرض السكري".
وأضاف: "قد يشير اللون الرمادي أو الداكن إلى وجود التهاب في المعدة أو الأمعاء، واللون الأصفر أو البني لوجود أمراض تتعلق بالكبد أو مرض السكري".