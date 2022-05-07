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https://arabic.sputniknews.com/20220507/ما-هي-العلاقة-بين-ألوان-البقع-على-اللسان-والأمراض-1061954192.html
ما هي العلاقة بين ألوان البقع على اللسان والأمراض
ما هي العلاقة بين ألوان البقع على اللسان والأمراض
قال الطبيب فالنتين شيشكين، إن هناك حالات من البقع الملونة يمكن أن يشير كل لون إلى وجود مرض ما. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:18+0000
2022-05-07T14:18+0000
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وفقا للطبيب: "يمكن أن يكون اللون الأبيض على اللسان إلى وجود التهابات في الجهاز الهضمي، أو في أمراض الجهاز التنفسي والرئتين ونظام الغدد الصماء، على سبيل المثال، قد يشير لمرض السكري".وأضاف: "قد يشير اللون الرمادي أو الداكن إلى وجود التهاب في المعدة أو الأمعاء، واللون الأصفر أو البني لوجود أمراض تتعلق بالكبد أو مرض السكري".
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مجتمع

ما هي العلاقة بين ألوان البقع على اللسان والأمراض

14:18 GMT 07.05.2022
CC0 / pixabay / علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح
علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
CC0 / pixabay /
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قال الطبيب فالنتين شيشكين، إن هناك حالات من البقع الملونة يمكن أن يشير كل لون إلى وجود مرض ما.
وفقا للطبيب: "يمكن أن يكون اللون الأبيض على اللسان إلى وجود التهابات في الجهاز الهضمي، أو في أمراض الجهاز التنفسي والرئتين ونظام الغدد الصماء، على سبيل المثال، قد يشير لمرض السكري".
وأضاف: "قد يشير اللون الرمادي أو الداكن إلى وجود التهاب في المعدة أو الأمعاء، واللون الأصفر أو البني لوجود أمراض تتعلق بالكبد أو مرض السكري".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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