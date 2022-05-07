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مصر تعرب عن قلقها البالغ من عزم إسرائيل هدم قرى في الضفة الغربية
مصر تعرب عن قلقها البالغ من عزم إسرائيل هدم قرى في الضفة الغربية
أعربت مصر، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة "مسافر يطا" في الضفة الغربية المحتلة. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T13:10+0000
2022-05-07T13:10+0000
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وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى.وأكد البيان على رفض مصر لما تردد حول مخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوضح أن هاتين الخطوتين تمثلان خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.وشدد البيان على إدانة مصر التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وأيضا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين. كما لفتت الخارجية المصرية إلى أن الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.
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مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

مصر تعرب عن قلقها البالغ من عزم إسرائيل هدم قرى في الضفة الغربية

13:10 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعربت مصر، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة "مسافر يطا" في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى.
وأكد البيان على رفض مصر لما تردد حول مخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن هاتين الخطوتين تمثلان خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وشدد البيان على إدانة مصر التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وأيضا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.
كما لفتت الخارجية المصرية إلى أن الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.
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