https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزير-النفط-العراقي-ينتقد-إدارة-النشاط-النفطي-بإقليم-كردستان-ويعتبرها-غير-صحيحة-1061969968.html
وزير النفط العراقي ينتقد إدارة النشاط النفطي بإقليم كردستان ويعتبرها "غير صحيحة"
وزير النفط العراقي ينتقد إدارة النشاط النفطي بإقليم كردستان ويعتبرها "غير صحيحة"
قال وزير النفط، في العراق، إحسان عبد الجبار، إنه لا توجد بالعالم كله دولة لديها سياستين لإدارة الطاقة، مشددا على أن أثار هذا الاختلاف سلبية على التعامل مع... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:44+0000
2022-05-07T21:44+0000
2022-05-07T21:44+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأكد الوزير، خلال اجتماع هيئة الرأي للوزارة، اليوم السبت، أن "إدارة النشاط النفطي بإقليم كردستان غير صحيحة".وأوضح عبد الجبار بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنه "من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار نفط سومو"، لافتا إلى أن "الإيرادات الصافية التي تذهب إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع".وتابع الوزير "قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الأقليم جاء مفسراً لاحكام الدستور، إذ لا يمكن للمزاج السياسي أن يكون رائداً في الصناعة النفطية، فملف النفط ربحي جداً ويتأثر بسياسة الدولة الخارجية مع الدول المتعاطية".
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العراق, أخبار العراق اليوم
وزير النفط العراقي ينتقد إدارة النشاط النفطي بإقليم كردستان ويعتبرها "غير صحيحة"
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قال وزير النفط، في العراق، إحسان عبد الجبار، إنه لا توجد بالعالم كله دولة لديها سياستين لإدارة الطاقة، مشددا على أن أثار هذا الاختلاف سلبية على التعامل مع أوبك.
وأكد الوزير، خلال اجتماع هيئة الرأي للوزارة، اليوم السبت، أن "إدارة النشاط النفطي بإقليم كردستان غير صحيحة".
وأوضح عبد الجبار بحسب وكالة الأنباء العراقية
(واع)، بأنه "من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار نفط سومو"، لافتا إلى أن "الإيرادات الصافية التي تذهب إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع".
وأكد على أنه "لا توجد بالعالم كله دولة لديها سياستين لإدارة الطاقة، وأثار هذا الاختلاف سلبية على التعامل مع أوبك، فضلاً عن أن تعدد الوجهات امر غير صحيح أيضاً".
وتابع الوزير "قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الأقليم جاء مفسراً لاحكام الدستور، إذ لا يمكن للمزاج السياسي أن يكون رائداً في الصناعة النفطية، فملف النفط ربحي جداً ويتأثر بسياسة الدولة الخارجية مع الدول المتعاطية".