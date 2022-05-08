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أمريكا تؤكد التزامها بتسهيل مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
أمريكا تؤكد التزامها بتسهيل مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
ناقش السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، مع استعداد البرلمان... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T20:42+0000
2022-05-08T20:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر حسابها على تويتر، إن نورلاند جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة، مؤكدا أيضا التزام الولايات المتحدة بدعم التعاون بين القوى السياسية وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.كما أكد نورلاند أن "الانتخابات تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم".من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو/ أيار الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم

أمريكا تؤكد التزامها بتسهيل مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

20:42 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAالمبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند
المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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ناقش السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، مع استعداد البرلمان لمناقشة الموازنة الجديدة.
وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر حسابها على تويتر، إن نورلاند جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة، مؤكدا أيضا التزام الولايات المتحدة بدعم التعاون بين القوى السياسية وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.
كما أكد نورلاند أن "الانتخابات تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو/ أيار الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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