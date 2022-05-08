https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-الولايات-المتحدة-تقترب-من-تسجيل-مليون-حالة-وفاة-مرتبطة-بكوفيد-19-1061971972.html
إعلام: الولايات المتحدة تقترب من تسجيل مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19
إعلام: الولايات المتحدة تقترب من تسجيل مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19
اقتربت الولايات المتحدة من الوصول إلى الرقم الكئيب المتمثل في تسجيل مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T03:33+0000
2022-05-08T03:33+0000
2022-05-08T03:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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وذكر تقرير لشبكة "أيه بي سي 6" الأمريكية، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تتوقع زيادة في حالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.ونقل التقرير عن الطبيب دارين مارينيس من مركز أينشتاين الطبي قوله "قد نكون جميعا قد اكتفينا من كوفيد-19، لكنه لم ينته بعد".وأفاد مارينيس "نحن في خضم موجة آخذة في الارتفاع، وعندما تنخفض، يمكن أن يكون لديك سلوك أكثر خطورة، لكن الناس يحتاجون فقط إلى وضع ذلك في عقولهم. إنهم بحاجة إلى إجراء تقييمات للمخاطر/الفوائد الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الولايات-المتحدة-تدين-الهجوم-الإرهابي-في-سيناء-المصرية-1061971675.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
إعلام: الولايات المتحدة تقترب من تسجيل مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19
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اقتربت الولايات المتحدة من الوصول إلى الرقم الكئيب المتمثل في تسجيل مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد.
وذكر تقرير لشبكة "أيه بي سي 6" الأمريكية، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
تتوقع زيادة في حالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.
ونقل التقرير عن الطبيب دارين مارينيس من مركز أينشتاين الطبي قوله "قد نكون جميعا قد اكتفينا من كوفيد-19، لكنه لم ينته بعد".
وأفاد مارينيس "نحن في خضم موجة آخذة في الارتفاع، وعندما تنخفض، يمكن أن يكون لديك سلوك أكثر خطورة، لكن الناس يحتاجون فقط إلى وضع ذلك في عقولهم. إنهم بحاجة إلى إجراء تقييمات للمخاطر/الفوائد الآن".