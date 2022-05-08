https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-شركات-صينية-توقف-التوريد-إلى-روسيا-بسبب-العقوبات-1061974551.html
إعلام: شركات صينية توقف التوريد إلى روسيا بسبب العقوبات
إعلام: شركات صينية توقف التوريد إلى روسيا بسبب العقوبات
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر إن بعض الشركات الصينية دون تصريحات رسمية توقف تسليم البضائع إلى روسيا بسبب العقوبات والضغط من الشركات المصنعة... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T07:23+0000
2022-05-08T07:23+0000
2022-05-08T07:23+0000
الصين
روسيا
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وفقًا للمنشور، في أواخر مارس/آذار، حذرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، من أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير برامجها للشركات الصينية إذا استمرت في إمداد روسيا بأشباه الموصلات متجاوزة العقوبات.تشمل هذه الشركات Lenovo وXiaomi. هذا وفي الأسابيع الأخيرة، لم يتم تسليم هواتف Xiaomi الذكية إلى روسيا، وفقا للصحيفة.في نهاية مارس، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن شركة هواوي الصينية قد تواجه عقوبات جديدة من واشنطن إذا استمرت في دعم روسيا في قطاع الاتصالات. أفاد المنشور نقلاً عن رأي الخبراء أن شركات التكنولوجيا الصينية مثل Huawei وXiaomi تخاطر بمخالفة العقوبات الغربية إذا استمرت في تزويد روسيا بالهواتف الذكية ومعدات الاتصالات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا
إعلام: شركات صينية توقف التوريد إلى روسيا بسبب العقوبات
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر إن بعض الشركات الصينية دون تصريحات رسمية توقف تسليم البضائع إلى روسيا بسبب العقوبات والضغط من الشركات المصنعة الأمريكية.
وفقًا للمنشور، في أواخر مارس/آذار، حذرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، من أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير برامجها للشركات الصينية إذا استمرت في إمداد روسيا بأشباه الموصلات
متجاوزة العقوبات.
تشمل هذه الشركات Lenovo وXiaomi. هذا وفي الأسابيع الأخيرة، لم يتم تسليم هواتف Xiaomi الذكية إلى روسيا، وفقا للصحيفة.
في نهاية مارس، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن شركة هواوي الصينية قد تواجه عقوبات جديدة من واشنطن إذا استمرت في دعم روسيا في قطاع الاتصالات. أفاد المنشور نقلاً عن رأي الخبراء أن شركات التكنولوجيا الصينية مثل Huawei وXiaomi تخاطر بمخالفة العقوبات الغربية إذا استمرت في تزويد روسيا بالهواتف الذكية ومعدات الاتصالات.