https://arabic.sputniknews.com/20220508/الأمم-المتحدة-تنظم-مؤتمرا-لجمع-80-مليون-دولار-لتجنب-تسرب-ناقلة-النفط-صافر-قبالة-اليمن-1061976226.html

الأمم المتحدة تنظم مؤتمرا لجمع 80 مليون دولار لتجنب تسرب ناقلة النفط "صافر" قبالة اليمن

الأمم المتحدة تنظم مؤتمرا لجمع 80 مليون دولار لتجنب تسرب ناقلة النفط "صافر" قبالة اليمن

ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تنظم الأمم المتحدة مؤتمرا نادرا للمانحين، يوم الأربعاء ‏المقبل، لجمع مبلغ 80 مليون دولار لمنع انفجار ناقلة نفط قديمة... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T08:35+0000

2022-05-08T08:35+0000

2022-05-08T08:35+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

السعودية

العالم العربي

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وتأتي مبادرة الأمم المتحدة لمنع التسبب في كارثة بيئية، من المحتمل أن تكون أسوأ بأربع مرات من إكسون فالديز، وهو تسرب نفطي وقع بالقرب من ألاسكا في عام 1989، وفقا صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وسيتم استخدام الأموال المطلوبة لتفريغ أكثر من 1.14 مليون برميل من النفط التي كانت موجودة في سفينة الشحن المتهالكة "صافر"، لأكثر من 6 سنوات، بسبب الأزمة بين جماعة "أنصار الله"، والحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية، بشأن الملكية والمسؤولية.وحذر المهندسون وخبراء البيئة من أن سفينة "صافر" عبارة عن قنبلة زمنية غير منفجرة، قادرة على التسبب في كارثة بيئية.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه إذا تم إطلاق شحنة السفينة في البحر الأحمر، فسوف يفقد أكثر من 200 ألف صياد وظائفهم، وستكون هناك حاجة إلى 20 مليار دولار لعملية التنظيف.ووقعت جماعة "أنصار الله" مذكرة تفاهم في 5 مارس/ آذار الماضي، تسمح للأمم المتحدة بنقل نحو 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة، التي تقطعت بها السبل على بعد 8 كيلومترات من ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن الذي تسيطر عليه "أنصار الله".واقترح فكرة جمع مبلغ 80 مليون دولار، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، الذي يقول إنه يحظى بدعم الحكومات المدعومة من السعودية و"أنصار الله".وأكدت بعثة بقيادة الأمم المتحدة إلى شبه جزيرة رأس عيسى، أن ناقلة "صافر" العملاقة البالغة من العمر 45 عاما تتحلل بسرعة، وهي معرضة لخطر وشيك يتمثل في انسكاب كمية هائلة من النفط بسبب التسربات أو الانفجار، وتابعت أن الهواء الخامل على السفينة الذي يمنع الانفجار عادة قد تبدد.وسيتم نقل النفط إلى سفينة آمنة تبقى في مكانها، كما سيتم شراء ناقلة جديدة لـ"أنصار الله" في غضون 18 شهرا لتحل محل سفينة "صافر"، التي سيتم سحبها وبيعها للخردة، ولن يتحمل "أنصار الله" أي مسؤولية قانونية أو تجارية، وفقا لـ"ذا غارديان".وفشلت جهود وساطة الأمم المتحدة السابقة بشأن تفريغ سفينة "صافر"، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن "أنصار الله" الذين يسيطرون الآن على العاصمة اليمنية صنعاء، لم يتمكنوا من الاتفاق على شروط لمهندسين مفوضين من الأمم المتحدة للصعود إلى السفينة، واعتبروا أن السفينة وحمولتها هي ورقة مساومة في المفاوضات مع القوات المدعومة من السعودية والإمارات.وتم تشييد "صافر" في عام 1976 كناقلة نفط، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة تخزين عائمة للنفط، ولم يتم إجراء أي إصلاحات هيكلية للسفينة التي يبلغ طولها 376 مترا منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/البرلمان-العربي-خزان-صافر-قنبلة-موقوتة-وتلاعب-الحوثيين-به-ينذر-بكارثة-1061253642.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, العالم العربي