https://arabic.sputniknews.com/20220508/البنك-الدولي-يعلن-إحراز-الأردن-تقدما-كبيرا-في-تعزيز-الإصلاح-1061973177.html
البنك الدولي يعلن إحراز الأردن تقدما كبيرا في تعزيز الإصلاح
البنك الدولي يعلن إحراز الأردن تقدما كبيرا في تعزيز الإصلاح
أعلن البنك الدولي، إحراز الأردن تقدما كبيرا في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T06:37+0000
2022-05-08T06:37+0000
2022-05-08T06:37+0000
أخبار الأردن
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ونقل موقع "عمون" عن البنك الدولي أن الأشهر الستة الماضية، شهدت إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع.كما أشاد بوفاء الأردن بالعديد من الأهداف التنموية للمشروع ومؤشرات النتائج المتوسطة.وبين البنك الدولي أنه لم تجر مراجعة مسبقة لكافة المشروعات الرأسمالية الجديدة المقرر إدراجها بميزانية عام 2022 من قبل وحدات إدارة الاستثمارات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل كامل.وعزا ذلك إلى تحديد أولويات مشاريع جرى تضمينها بالفعل في خطة الأولويات الاقتصادية للحكومة، وفات الأوان أثناء إعداد الميزانية لتعديل عملية المراجعة.وتوقع البنك أن تتم مراجعة المشروعات الرأسمالية خلال فترة التحضير العام لموازنة 2023، أي بنهاية السنة التقويمية 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/قطر-والأردن-وفلسطين-تدين-هجوم-سيناء-الإرهابي-1061960997.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
البنك الدولي يعلن إحراز الأردن تقدما كبيرا في تعزيز الإصلاح
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أعلن البنك الدولي، إحراز الأردن تقدما كبيرا في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.
ونقل موقع "عمون"
عن البنك الدولي أن الأشهر الستة الماضية، شهدت إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع.
كما أشاد بوفاء الأردن بالعديد من الأهداف التنموية للمشروع ومؤشرات النتائج المتوسطة.
وبين البنك الدولي أنه لم تجر مراجعة مسبقة لكافة المشروعات الرأسمالية الجديدة المقرر إدراجها بميزانية عام 2022 من قبل وحدات إدارة الاستثمارات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل كامل.
وعزا ذلك إلى تحديد أولويات مشاريع جرى تضمينها بالفعل في خطة الأولويات الاقتصادية للحكومة، وفات الأوان أثناء إعداد الميزانية لتعديل عملية المراجعة.
وتوقع البنك أن تتم مراجعة المشروعات الرأسمالية خلال فترة التحضير العام لموازنة 2023، أي بنهاية السنة التقويمية 2022.