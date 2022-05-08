https://arabic.sputniknews.com/20220508/السفارة-السعودية-في-المغرب-تعلق-على-أزمة-المواطن-التائه-1062004783.html
السفارة السعودية في المغرب تعلق على أزمة "المواطن التائه"
السفارة السعودية في المغرب تعلق على أزمة "المواطن التائه"
علقت سفارة السعودية في المغرب على أزمة أحد مواطنيها كان قد فقد أوراقه الثبوتية بينما يعاني ظروفا صحية صعبة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T21:43+0000
2022-05-08T21:43+0000
2022-05-08T21:43+0000
السعودية
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وقالت صحيفة "صدى" السعودية إن "سفارة المملكة في المغرب أفادت بأنه تم التعرف على هوية المواطن الموجود في المغرب ويعاني من ظروف صحية صعبة من خلال التواصل مع أسرته في المملكة، للتأكد من أوراقه الثبوتية".يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مقطع فيديو لشاب سعودي، وصفه البعض بأنه تائه في المغرب، حيث فقد أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.وطالب أهالي الشاب بتدخل أمير الباحة بالمتابعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإعادته إلى وطنه، وظهر الشاب وهو يدعى فهد، في سوق المحمدية في المغرب، وقال إنه فقد جواز سفره وهو من الباحة.وأثار المقطع تفاعل نشطاء من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تداولوه على نطاق واسع محاولين مساعدة الشاب للوصول إلى أهله.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
السفارة السعودية في المغرب تعلق على أزمة "المواطن التائه"
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علقت سفارة السعودية في المغرب على أزمة أحد مواطنيها كان قد فقد أوراقه الثبوتية بينما يعاني ظروفا صحية صعبة.
وقالت صحيفة "صدى"
السعودية إن "سفارة المملكة في المغرب أفادت بأنه تم التعرف على هوية المواطن الموجود في المغرب ويعاني من ظروف صحية صعبة من خلال التواصل مع أسرته في المملكة، للتأكد من أوراقه الثبوتية".
وأضافت السفارة أنه "من خلال التنسيق مع السلطات المغربية، تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية، وأنه الآن في مكان آمن، وجاري التنسيق حاليًا لإنهاء إجراءات عودته إلى بلاده سالما".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مقطع فيديو لشاب سعودي، وصفه البعض بأنه تائه في المغرب، حيث فقد أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.
وطالب أهالي الشاب بتدخل أمير الباحة بالمتابعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإعادته إلى وطنه، وظهر الشاب وهو يدعى فهد، في سوق المحمدية في المغرب، وقال إنه فقد جواز سفره وهو من الباحة.
وأثار المقطع تفاعل نشطاء من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تداولوه على نطاق واسع محاولين مساعدة الشاب للوصول إلى أهله.