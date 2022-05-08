https://arabic.sputniknews.com/20220508/السلطات-المصرية-تتحرك-سريعا-بعد-تداول-فيديو-لصبية-اعترضوا-سائحتين-في-الأهرامات-1061973522.html
السلطات المصرية تتحرك سريعا بعد تداول فيديو لصبية اعترضوا سائحتين في الأهرامات
السلطات المصرية تتحرك سريعا بعد تداول فيديو لصبية اعترضوا سائحتين في الأهرامات
قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ضبطت مجموعة من الصبية، بعد تداول مقطع مصور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعترضون سائحتين في منطقة أهرامات الجيزة خلال... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T06:50+0000
2022-05-08T06:50+0000
2022-05-08T06:51+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050525281_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_05bffb07147e2a574c8aa2876cda3943.jpg
وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس السبت، أن "الصبية يبلغ عددهم 13 طالب، وتتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، وأفادوا في التحقيقات معهم أنهم كانوا متواجدين في منطقة الأهرامات الأثرية بغرض التنزه بمناسبة العيد، وعند مشاهدتهم للسائحتين حاولوا التحدث معهما والتقاط صور معهما".وأضاف الصبية في التحقيقات معهم أن "تصرفهم لم يكن بقصد التحرش".وتابعت وزارة الداخلية المصرية في بيانها أنه "بالفحص تبين أن من قام بتصوير مقطع الفيديو المتداول هو مرشد سياحي، ونشره على أحد "المجموعات" الخاصة بالمرشدين السياحيين على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، ثم قام مرشد آخر بنشر الفيديو على "السوشيال ميديا".وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الصبية على النيابة العامة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050525281_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_6766d161a6eb5936c37f72fb2319a32e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السلطات المصرية تتحرك سريعا بعد تداول فيديو لصبية اعترضوا سائحتين في الأهرامات
06:50 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ضبطت مجموعة من الصبية، بعد تداول مقطع مصور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعترضون سائحتين في منطقة أهرامات الجيزة خلال إجازة عيد الفطر.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس السبت، أن "الصبية يبلغ عددهم 13 طالب، وتتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، وأفادوا في التحقيقات معهم أنهم كانوا متواجدين في منطقة الأهرامات الأثرية بغرض التنزه بمناسبة العيد، وعند مشاهدتهم للسائحتين حاولوا التحدث معهما والتقاط صور معهما".
وأضاف الصبية في التحقيقات معهم أن "تصرفهم لم يكن بقصد التحرش".
وتابعت وزارة الداخلية المصرية في بيانها أنه "بالفحص تبين أن من قام بتصوير مقطع الفيديو المتداول هو مرشد سياحي، ونشره على أحد "المجموعات" الخاصة بالمرشدين السياحيين على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، ثم قام مرشد آخر بنشر الفيديو على "السوشيال ميديا".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الصبية على النيابة العامة.