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https://arabic.sputniknews.com/20220508/السلطات-المصرية-تتحرك-سريعا-بعد-تداول-فيديو-لصبية-اعترضوا-سائحتين-في-الأهرامات-1061973522.html
السلطات المصرية تتحرك سريعا بعد تداول فيديو لصبية اعترضوا سائحتين في الأهرامات
السلطات المصرية تتحرك سريعا بعد تداول فيديو لصبية اعترضوا سائحتين في الأهرامات
قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ضبطت مجموعة من الصبية، بعد تداول مقطع مصور لهم على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، وهم يعترضون سائحتين في منطقة أهرامات الجيزة خلال... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T06:50+0000
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وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس السبت، أن "الصبية يبلغ عددهم 13 طالب، وتتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، وأفادوا في التحقيقات معهم أنهم كانوا متواجدين في منطقة الأهرامات الأثرية بغرض التنزه بمناسبة العيد، وعند مشاهدتهم للسائحتين حاولوا التحدث معهما والتقاط صور معهما".وأضاف الصبية في التحقيقات معهم أن "تصرفهم لم يكن بقصد التحرش".وتابعت وزارة الداخلية المصرية في بيانها أنه "بالفحص تبين أن من قام بتصوير مقطع الفيديو المتداول هو مرشد سياحي، ونشره على أحد "المجموعات" الخاصة بالمرشدين السياحيين على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، ثم قام مرشد آخر بنشر الفيديو على "السوشيال ميديا".وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الصبية على النيابة العامة.
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السلطات المصرية تتحرك سريعا بعد تداول فيديو لصبية اعترضوا سائحتين في الأهرامات

06:50 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 08.05.2022)
© AFP 2022 / Ammar Abd Rabbo / Art d’Egypteسياح يقفون بالقرب من تركيب فني بعنوان "بطرخ" للفنان المصري معتز نصر، في معرض "الأبد هو الآن" على خلفية الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021.
سياح يقفون بالقرب من تركيب فني بعنوان بطرخ للفنان المصري معتز نصر، في معرض الأبد هو الآن على خلفية الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
سياح يقفون بالقرب من تركيب فني بعنوان "بطرخ" للفنان المصري معتز نصر، في معرض "الأبد هو الآن" على خلفية الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021.
© AFP 2022 / Ammar Abd Rabbo / Art d’Egypte
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قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ضبطت مجموعة من الصبية، بعد تداول مقطع مصور لهم على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، وهم يعترضون سائحتين في منطقة أهرامات الجيزة خلال إجازة عيد الفطر.‏
وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس السبت، أن "الصبية يبلغ عددهم 13 طالب، وتتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، وأفادوا في التحقيقات معهم أنهم كانوا متواجدين في منطقة الأهرامات الأثرية بغرض التنزه بمناسبة العيد، وعند مشاهدتهم للسائحتين حاولوا التحدث معهما والتقاط صور معهما".
وأضاف الصبية في التحقيقات معهم أن "تصرفهم لم يكن بقصد التحرش".
وتابعت وزارة الداخلية المصرية في بيانها أنه "بالفحص تبين أن من قام بتصوير مقطع الفيديو المتداول هو مرشد سياحي، ونشره على أحد "المجموعات" الخاصة بالمرشدين السياحيين على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، ثم قام مرشد آخر بنشر الفيديو على "السوشيال ميديا".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الصبية على النيابة العامة.
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