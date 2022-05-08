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الصين... احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من 3 تريليونات دولار رغم تراجعها
الصين... احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من 3 تريليونات دولار رغم تراجعها
تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بشكل كبير في أبريل/ نيسان مع انخفاض أسعار الأصول المالية العالمية بشكل حاد وسط ارتفاع قيمة العملة الأمريكية، ومع ذلك،... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:18+0000
2022-05-08T12:18+0000
الصين
اقتصاد
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أظهرت بيانات من إدارة الدولة للنقد الأجنبي السبت، أن حيازات النقد الأجنبي في الصين بلغت 3.1197 تريليون دولار في نهاية أبريل، بانخفاض 68.3 مليار دولار أو 2.14% عن نهاية مارس/ آذار، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.وقال وانغ تشون ينغ، نائب رئيس الإدارة، عن البيانات: "استمرت الصين في تسجيل تدفقات صافية لرأس المال عبر الحدود في أبريل، وحافظ العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي المحلي على التوازن".وعزا وانغ تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى التأثير المشترك للارتفاع في مؤشر الدولار والانخفاض الحاد في أسعار الأصول المالية على مستوى العالم، بسبب عوامل منها "كوفيد -19 " والأوضاع الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.وفي إشارة إلى تزايد عدم اليقين والتقلبات المتزايدة في السوق المالي العالمي، قال وانغ إن المرونة الاقتصادية القوية للصين وإمكاناتها، فضلا عن جهودها لمكافحة الوباء بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن يتغير، مما سيساعد على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.أعلن البنك المركزي الصيني في وقت سابق أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع بالعملات الأجنبية بنقطة مئوية واحدة ابتداء من 15 مايو/ أيار، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة العملات الأجنبية في المؤسسات المالية.
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الصين, اقتصاد

الصين... احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من 3 تريليونات دولار رغم تراجعها

12:18 GMT 08.05.2022
© Depositphotos / Leungchopanيوان صيني
يوان صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Depositphotos / Leungchopan
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تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بشكل كبير في أبريل/ نيسان مع انخفاض أسعار الأصول المالية العالمية بشكل حاد وسط ارتفاع قيمة العملة الأمريكية، ومع ذلك، ظلت فوق حاجز 3 تريليونات دولار.
أظهرت بيانات من إدارة الدولة للنقد الأجنبي السبت، أن حيازات النقد الأجنبي في الصين بلغت 3.1197 تريليون دولار في نهاية أبريل، بانخفاض 68.3 مليار دولار أو 2.14% عن نهاية مارس/ آذار، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.
وقال وانغ تشون ينغ، نائب رئيس الإدارة، عن البيانات: "استمرت الصين في تسجيل تدفقات صافية لرأس المال عبر الحدود في أبريل، وحافظ العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي المحلي على التوازن".
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وعزا وانغ تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى التأثير المشترك للارتفاع في مؤشر الدولار والانخفاض الحاد في أسعار الأصول المالية على مستوى العالم، بسبب عوامل منها "كوفيد -19 " والأوضاع الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
وفي إشارة إلى تزايد عدم اليقين والتقلبات المتزايدة في السوق المالي العالمي، قال وانغ إن المرونة الاقتصادية القوية للصين وإمكاناتها، فضلا عن جهودها لمكافحة الوباء بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن يتغير، مما سيساعد على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
أعلن البنك المركزي الصيني في وقت سابق أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع بالعملات الأجنبية بنقطة مئوية واحدة ابتداء من 15 مايو/ أيار، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة العملات الأجنبية في المؤسسات المالية.
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