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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220508/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-سفينة-حربية-تابعة-للبحرية-الأوكرانية-قبالة-أوديسا--1061975718.html
القوات المسلحة الروسية تدمر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة أوديسا
القوات المسلحة الروسية تدمر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة أوديسا
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن قوات الجو الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مركز الاتصالات في مطار تشيرفينوغلينسكي العسكري،... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T08:02+0000
2022-05-08T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال في إحاطة صحفية، اليوم الأحد: "خلال الليل، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة لقوات الجو الروسية مقر قيادة لواء ميكانيكي في منطقة بياتيكاتكا بمنطقة خاركوف ومركز الاتصالات في مطار تشيرفينوغلينسكي العسكري في منطقة أرتسيز". كما تم تدمير كورفيت. وأضاف أن "طراد 1241 التابع للبحرية الأوكرانية تم تدميره بالقرب من أوديسا". كما أكد تدمير 130 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك بطاريتي مدفعية، وأن القذائف الصاروخية دمرت 415 منطقة تركيز القوى والمعدات في خاركوف. وأشار إلى أنه تم تحييد 420 من القوميين المتطرفين يوم أمس.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الروسية تدمر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة أوديسا

08:02 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 08:04 GMT 08.05.2022)
© Sputnik . Denis Petrov / الذهاب إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Denis Petrov
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن قوات الجو الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مركز الاتصالات في مطار تشيرفينوغلينسكي العسكري، بالإضافة إلى طراد 1241 التابع للبحرية الأوكرانية في منطقة أوديسا.
وقال في إحاطة صحفية، اليوم الأحد: "خلال الليل، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة لقوات الجو الروسية مقر قيادة لواء ميكانيكي في منطقة بياتيكاتكا بمنطقة خاركوف ومركز الاتصالات في مطار تشيرفينوغلينسكي العسكري في منطقة أرتسيز".
كما تم تدمير كورفيت. وأضاف أن "طراد 1241 التابع للبحرية الأوكرانية تم تدميره بالقرب من أوديسا".
كما أكد تدمير 130 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك بطاريتي مدفعية، وأن القذائف الصاروخية دمرت 415 منطقة تركيز القوى والمعدات في خاركوف. وأشار إلى أنه تم تحييد 420 من القوميين المتطرفين يوم أمس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:52 GMT
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