https://arabic.sputniknews.com/20220508/بيانات-عراقية-وليبية-تستنكر-حادث-سيناء-الإرهابي-1061992944.html
بيانات عراقية وليبية تستنكر حادث سيناء الإرهابي
بيانات عراقية وليبية تستنكر حادث سيناء الإرهابي
أدن العراق حادث سيناء الإرهابي، الذي وقع أمس السبت، واستهدف إحدى محطات رفع المياه. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:43+0000
2022-05-08T15:43+0000
2022-05-08T15:43+0000
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وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إنها تدين وتستنكر بشدة الحادث الإرهابي، حسب ما ورد في وكالة الأنباء العراقية.وأكد العراق على موقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره. وأدانت ليبيا أيضا الحادث الإرهابي، وأكدت الخارجية الليبية في بيان لها، وقوف الشعب الليبي إلى جانب مصر ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، حسب موقع الصفقة.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علّق على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 11 من أفراد الجيش في سيناء وإصابة 5 آخرين، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة الجيش في اقتلاع جذور الإرهاب".وقال السيسي في تغريدة في حسابه على تويتر: "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".ومضى الرئيس المصري، قائلا: "أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".وتقدم السيسي لـ"شعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها".وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن
بيانات عراقية وليبية تستنكر حادث سيناء الإرهابي
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أدن العراق حادث سيناء الإرهابي، الذي وقع أمس السبت، واستهدف إحدى محطات رفع المياه.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إنها تدين وتستنكر بشدة الحادث الإرهابي، حسب ما ورد في وكالة الأنباء العراقية.
وأكد العراق على موقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره.
وأدانت ليبيا أيضا الحادث الإرهابي، وأكدت الخارجية الليبية في بيان لها، وقوف الشعب الليبي إلى جانب مصر ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، حسب موقع الصفقة
.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علّق على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 11 من أفراد الجيش في سيناء وإصابة 5 آخرين، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة الجيش في اقتلاع جذور الإرهاب"
.
وقال السيسي في تغريدة في حسابه على تويتر: "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".
ومضى الرئيس المصري، قائلا: "أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".
وتقدم السيسي لـ"شعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها".
وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.