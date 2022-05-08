https://arabic.sputniknews.com/20220508/خبير-اقتصادي-أوروبي-يحدد-نتائج-الحظر-النفطي-على-روسيا-وأوروبا-1061995411.html

خبير اقتصادي أوروبي يحدد نتائج الحظر النفطي على روسيا وأوروبا

خبير اقتصادي أوروبي يحدد نتائج الحظر النفطي على روسيا وأوروبا

أوضح نوربرت روكر، الخبير الاقتصادي في البنك السويسري جوليوس بار، سبب استفادة روسيا من الحظر الأوروبي على نفطها. وبحسب قوله، فإن الحظر لن يؤدي إلا إلى ارتفاع... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T16:13+0000

2022-05-08T16:13+0000

2022-05-08T16:13+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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وقال روكر وفقا لـ"20 min": إن "روسيا ستجد مشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الصين والهند، حيث يتم نقل معظم نفطها عن طريق البحر".وأضاف: "الحظر يمكن أن يجعل النفط أكثر تكلفة، الأمر الذي سيفيد روسيا أيضًا، التي تغطي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، تكاليف إنتاج النفط بسعر يتراوح بين 10 إلى 15 دولارًا للبرميل".في الوقت نفسه، شدد روكر على أن الحظر نادرًا ما يساعد في تحقيق أهداف سياسية - وهذا ما برهنت عليه التجربة ذاتها مع إيران.وفقًا للخبير، لن تنضم جميع أوروبا إلى الحظر، حيث تم التخطيط لاستثناءات من المجر وسلوفاكيا، ونظرًا لعدم وصولهما إلى البحر ومن الصعب عليهما العثور على موردين جدد.يذكر أن المفوض الأوروبي، باولو جينتيلوني، قال عشية المؤتمر إنه سيتم فرض حظر كامل على النفط من روسيا في غضون 9 أشهر.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وأوضح الرئيس الروسي أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/أمريكا-تواجه-أزمة-في-توفير-أهم-أنواع-الوقود-كيف-يتأثر-اقتصادها-1061993505.html

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