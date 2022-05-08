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https://arabic.sputniknews.com/20220508/سيناتور-روسي-النظام-المالي-العالمي-بدأ-عملية-إعادة-هيكلة-بطيئة-1061985779.html
سيناتور روسي: النظام المالي العالمي بدأ عملية إعادة هيكلة بطيئة
سيناتور روسي: النظام المالي العالمي بدأ عملية إعادة هيكلة بطيئة
صرح سيناتور روسي أن النظام المالي العالمي يبدأ عملية إعادة هيكلة بطيئة، وروسيا هي أحد الفاعلين الرئيسيين في هذه العملية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:35+0000
2022-05-08T12:35+0000
اقتصاد
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وكتب السيناتور أليكسي بوشكوف، على صفحته الخاصة في "تلغرام": "بدأ النظام المالي العالمي في إعادة البناء ببطء. والجهات الفاعلة الرئيسية في إعادة الهيكلة هذه هي روسيا والصين والهند والمملكة العربية السعودية وتركيا".في وقت سابق، اعترفت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، بضعف التأثير العالمي للدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. وبحسب رأيها، ستظل العملة الأمريكية عالمية حتى في البيئة الحالية، لكن التجزئة عند مستوى أدنى أمر ممكن تماما، وقد بدأت هذه العملية بالفعل.هذا وفرضت دول غربية عقوبات على روسيا بعد بدء عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. حيث أثرت الإجراءات على القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة، وفي أوروبا تعالت الدعوات لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بشكل أكبر، وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا.
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اقتصاد

سيناتور روسي: النظام المالي العالمي بدأ عملية إعادة هيكلة بطيئة

12:35 GMT 08.05.2022
© Depositphotos / Albundعملة الدولار
عملة الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Depositphotos / Albund
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صرح سيناتور روسي أن النظام المالي العالمي يبدأ عملية إعادة هيكلة بطيئة، وروسيا هي أحد الفاعلين الرئيسيين في هذه العملية.
وكتب السيناتور أليكسي بوشكوف، على صفحته الخاصة في "تلغرام": "بدأ النظام المالي العالمي في إعادة البناء ببطء. والجهات الفاعلة الرئيسية في إعادة الهيكلة هذه هي روسيا والصين والهند والمملكة العربية السعودية وتركيا".

وأشار إلى أنه حتى صندوق النقد الدولي يقر بأن الأحداث الأخيرة قد زعزعت مكانة الدولار كعملة رائدة في العالم. والتي لم تنهار لكنها اهتزت.

في وقت سابق، اعترفت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، بضعف التأثير العالمي للدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. وبحسب رأيها، ستظل العملة الأمريكية عالمية حتى في البيئة الحالية، لكن التجزئة عند مستوى أدنى أمر ممكن تماما، وقد بدأت هذه العملية بالفعل.
هذا وفرضت دول غربية عقوبات على روسيا بعد بدء عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. حيث أثرت الإجراءات على القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة، وفي أوروبا تعالت الدعوات لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بشكل أكبر، وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا.
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