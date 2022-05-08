عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220508/مجموعة-السبع-تتعهد-بمواصلة-الدعم-العسكري-والاقتصادي-لأوكرانيا-1061996818.html
مجموعة السبع تتعهد بمواصلة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا
مجموعة السبع تتعهد بمواصلة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا
قال قادة مجموعة السبع في بيان مشترك، اليوم الأحد، إنهم سيواصلون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى دعم أمنها الاقتصادي والطاقة والأمن السيبراني،... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:48+0000
2022-05-08T16:48+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061987712_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_b1a2d9a96c9bc34b53e7f57a53892ff6.jpg
وجاء في البيان: "اليوم، طمأنّا، نحن مجموعة السبع، الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي باستعدادنا المستمر للاضطلاع بمزيد من الالتزامات لمساعدة أوكرانيا على تأمين مستقبلها الحر والديمقراطي، بحيث تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها الآن وردع أي أعمال عدوانية في المستقبل".وأضاف البيان: "ولهذه الغاية، سنواصل مساعدتنا العسكرية والدفاعية المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وسنواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن شبكاتها ضد الحوادث الإلكترونية، وتوسيع تعاوننا، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات. وسنواصل دعم أوكرانيا في زيادة وأمن الطاقة والاقتصاد".وأكد قادة الدول الأعضاء الالتزام "بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، بما في ذلك عن طريق التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي. سوف نضمن أن نقوم بذلك في الوقت المناسب وبطريقة منظمة، وبطرق توفر الوقت للعالم لتأمين الإمدادات البديلة".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وأوضح الرئيس الروسي أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061987712_43:0:942:674_1920x0_80_0_0_c689d2c5cb5ae2b6cb08581ba4b7d088.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

مجموعة السبع تتعهد بمواصلة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا

16:48 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبرTelegram
قال قادة مجموعة السبع في بيان مشترك، اليوم الأحد، إنهم سيواصلون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى دعم أمنها الاقتصادي والطاقة والأمن السيبراني، وذلك في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية هناك.
وجاء في البيان: "اليوم، طمأنّا، نحن مجموعة السبع، الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي باستعدادنا المستمر للاضطلاع بمزيد من الالتزامات لمساعدة أوكرانيا على تأمين مستقبلها الحر والديمقراطي، بحيث تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها الآن وردع أي أعمال عدوانية في المستقبل".

وأضاف البيان: "ولهذه الغاية، سنواصل مساعدتنا العسكرية والدفاعية المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وسنواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن شبكاتها ضد الحوادث الإلكترونية، وتوسيع تعاوننا، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات. وسنواصل دعم أوكرانيا في زيادة وأمن الطاقة والاقتصاد".

وأكد قادة الدول الأعضاء الالتزام "بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، بما في ذلك عن طريق التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي. سوف نضمن أن نقوم بذلك في الوقت المناسب وبطريقة منظمة، وبطرق توفر الوقت للعالم لتأمين الإمدادات البديلة".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

وأوضح الرئيس الروسي أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала