https://arabic.sputniknews.com/20220508/منطقة-خيرسون-تبدأ-بإصدار-جوازات-السفر-الروسية-1061991064.html
منطقة خيرسون تبدأ بإصدار جوازات السفر الروسية
منطقة خيرسون تبدأ بإصدار جوازات السفر الروسية
أفاد كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، إن سكان منطقة خيرسون سيتمكنون من الحصول على جوازات سفر روسية هذا العام. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T14:39+0000
2022-05-08T14:39+0000
2022-05-08T14:39+0000
روسيا
العالم
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وقال: "ستصدر جوازات سفر روسية هنا. أعتقد أن هذا سيحدث هذا العام".وأشار ستريموسوف إلى أن كل شخص، سيكون له الحق في إعداد الوثيقة (الخاصة بالجواز).في وقت سابق، قال السياسي إن المعاشات التقاعدية للمقيمين ستدفع بالروبل الروسي.سيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية في أوكرانيا على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي البلاد وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه. وشُكلت إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، وعادت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
منطقة خيرسون تبدأ بإصدار جوازات السفر الروسية
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أفاد كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، إن سكان منطقة خيرسون سيتمكنون من الحصول على جوازات سفر روسية هذا العام.
وقال: "ستصدر جوازات سفر روسية هنا. أعتقد أن هذا سيحدث هذا العام".
وأشار ستريموسوف إلى أن كل شخص، سيكون له الحق في إعداد الوثيقة (الخاصة بالجواز).
في وقت سابق، قال السياسي إن المعاشات التقاعدية للمقيمين ستدفع بالروبل الروسي.
سيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية في أوكرانيا على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي البلاد وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه. وشُكلت إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، وعادت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم الروسية.