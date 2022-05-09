https://arabic.sputniknews.com/20220509/الأسد-يبحث-ورئيس-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-التعاون-لتلبية-احتياجات-الشعب-السوري-1062025032.html

الأسد يبحث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون لتلبية احتياجات الشعب السوري

الأسد يبحث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون لتلبية احتياجات الشعب السوري

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، اليوم الاثنين، عمل اللجنة في سوريا، والتعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T13:04+0000

2022-05-09T13:04+0000

2022-05-09T13:31+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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دمشق – سبوتنيك. ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد، قوله إن "الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين في مناطقهم وقراهم، وتسهم في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء".وذكرت الرئاسة السورية أن ماورير "أعرب عن تقديره للتنسيق القائم مع الحكومة السورية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجنة في بعض المناطق، والتسهيلات التي تقدمها من أجل إنجاح مهمتها في مجال العمل الإنساني".وكانت الخارجية السورية قد انتقدت، في وقت سابق اليوم، مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، مؤكدة أنه "لا يعكس أي حرص حقيقي على مساعدة الشعب السوري".

https://arabic.sputniknews.com/20220509/دمشق-مؤتمر-بروكسل-لا-يعكس-أي-حرص-حقيقي-على-مساعدة-الشعب-السوري---1062024203.html

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