https://arabic.sputniknews.com/20220509/الحكم-بسجن-رئيس-وزراء-فرنسا-السابق-لمدة-عام-بسبب-زوجته-1062042177.html
الحكم بسجن رئيس وزراء فرنسا السابق لمدة عام بسبب زوجته
الحكم بسجن رئيس وزراء فرنسا السابق لمدة عام بسبب زوجته
حكم القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على رئيس الوزراء السابق فرانيوا فيون بالسجن لمدة عام بسبب تعيينه لزوجته كمساعدة له وقت أن كان عضوا في البرلمان. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T19:36+0000
2022-05-09T19:36+0000
2022-05-09T19:36+0000
أخبار فرنسا
فرانسوا فيون
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ووفقا لفرانس 24، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما بالسجن لمدة عام على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون في قضية عمل وهمي.وأيدت المحكمة الإدانة ضد فيون لمنحه زوجته بينيلوبي وظيفة وهمية كمساعد له عندما كان عضوا في البرلمان، لكنها خفضت عقوبة السجن من أربع سنوات إلى سنة واحدة مع تعليق ثلاثة أعوام.وفي بيان صادر عنهم، قال فريق دفاع فيلون إنهم سيستأنفون الحكم لأن المحكمة استخلصت فقط استنتاجات من أحد عقود العمل الثلاثة لبينيلوب التي يعود تاريخها إلى 1998-2002 وليس تلك التي تغطي 2002-2013.وكانت فضيحة الوظيفة الوهمية، التي أطلق عليها اسم "بينولوب جيتا" قد اندلعت في عام 2017، ودمرت في نهاية المطاف حملة رئاسة فيون اليمينية، مما سمح لإيمانويل ماكرون بالفوز وقتها.
https://arabic.sputniknews.com/20170216/فرنسا-فيون-انتخابات-فساد-1022300672.html
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أخبار فرنسا , فرانسوا فيون
الحكم بسجن رئيس وزراء فرنسا السابق لمدة عام بسبب زوجته
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حكم القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على رئيس الوزراء السابق فرانيوا فيون بالسجن لمدة عام بسبب تعيينه لزوجته كمساعدة له وقت أن كان عضوا في البرلمان.
ووفقا لفرانس 24
، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما بالسجن لمدة عام على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون في قضية عمل وهمي.
16 فبراير 2017, 20:20 GMT
وأيدت المحكمة الإدانة ضد فيون لمنحه
زوجته بينيلوبي وظيفة وهمية كمساعد له عندما كان عضوا في البرلمان، لكنها خفضت عقوبة السجن من أربع سنوات إلى سنة واحدة مع تعليق ثلاثة أعوام.
وتضمن الحكم كذلك قرارا بسجن زوجة فيون" بينيلوب" لمدة عامين مع وقف التنفيذ، فيما غرم كلاهما 375 ألف يورو (396 ألف دولار).
وفي بيان صادر عنهم، قال فريق دفاع فيلون إنهم سيستأنفون الحكم لأن المحكمة استخلصت فقط استنتاجات من أحد عقود العمل الثلاثة لبينيلوب التي يعود تاريخها إلى 1998-2002 وليس تلك التي تغطي 2002-2013.
وجاء في البيان أن "هذه المسألة والقضايا القانونية المهمة المتعلقة بالفصل بين السلطات والسلوك غير العادل لهذا الإجراء والحصول على وصفة طبية يجب أن تحللها محكمة النقض".
وكانت فضيحة الوظيفة الوهمية، التي أطلق عليها اسم "بينولوب جيتا" قد اندلعت في عام 2017، ودمرت في نهاية المطاف حملة رئاسة فيون اليمينية، مما سمح لإيمانويل ماكرون بالفوز وقتها.