https://arabic.sputniknews.com/20220509/بريطانيا-روسيا-خصم-استراتيجي-والناتو-والاتحاد-الأوروبي-متحدان-حول-العقوبات-1062015047.html
بريطانيا: روسيا خصم استراتيجي والناتو والاتحاد الأوروبي متحدان حول العقوبات
بريطانيا: روسيا خصم استراتيجي والناتو والاتحاد الأوروبي متحدان حول العقوبات
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الاثنين، أن روسيا تعد خصما استراتيجيا لبلاده على المستوى الدفاعي، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T09:36+0000
2022-05-09T09:36+0000
2022-05-09T09:36+0000
العالم
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وقال والاس خلال خطاب له في العاصمة لندن، إن "روسيا هي خصم أساسي وفقا لاستراتيجيتنا الدفاعية".وأضاف والاس: "العقوبات مهمة والمساعدات العسكرية مهمة ومن الصعب ألا يتأثر الروس بهذه العقوبات".وتابع قائلا: "أعتقد أن الناتو متفق بشكل كبير، والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص العقوبات"، مبينا أن "بعض الدول تحاول توفير مخارج لروسيا، أعتقد أن إيطاليا تقوم بذلك وبعض الدول، لكن في النهاية هذه الدول ستتوصل لنتيجة واحدة، وهي ما توصلنا إليه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا: روسيا خصم استراتيجي والناتو والاتحاد الأوروبي متحدان حول العقوبات
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الاثنين، أن روسيا تعد خصما استراتيجيا لبلاده على المستوى الدفاعي، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي متحدة حول مسألة العقوبات على روسيا رغم ما وصفه بمحاولة بعض الدول توفير مخرج لها.
وقال والاس خلال خطاب له في العاصمة لندن، إن "روسيا هي خصم أساسي وفقا لاستراتيجيتنا الدفاعية".
وأضاف والاس: "العقوبات مهمة والمساعدات العسكرية مهمة ومن الصعب ألا يتأثر الروس بهذه العقوبات".
وتابع قائلا: "أعتقد أن الناتو متفق بشكل كبير، والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص العقوبات"، مبينا أن "بعض الدول تحاول توفير مخارج لروسيا، أعتقد أن إيطاليا تقوم بذلك وبعض الدول، لكن في النهاية هذه الدول ستتوصل لنتيجة واحدة، وهي ما توصلنا إليه".