https://arabic.sputniknews.com/20220509/حظر-تجول-في-عاصمة-سريلانكا-إثر-مواجهات-خلفت-20-جريحا-1062016841.html

حظر تجول في عاصمة سريلانكا إثر مواجهات خلفت 20 جريحا

حظر تجول في عاصمة سريلانكا إثر مواجهات خلفت 20 جريحا

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T10:07+0000

2022-05-09T10:07+0000

2022-05-09T10:07+0000

سريلانكا

حظر تجوال

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جاء ذلك على خلفية اندلاع مواجهات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا، بحسب "فرانس برس".وذكرت السلطات أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات التي شهدت اعتداء أشخاص موالين للرئيس بالعصي والهراوات على المتظاهرين المخيمين خارج مكتب راجاباكسا منذ 9 نيسان/أبريل.وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه صوب أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة في محاولة لتحطيم الخيام التي أقامها المحتجون المناهضون للحكومة.وينظم السريلانكيون منذ عدة أسابيع احتجاجات متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية ويطالبون باستقالتهما.ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت إلى وباء كورونا الذي حرم البلاد من العملة الأجنبية في قطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، بحسب خبراء اقتصاديين.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/احتجاجات-بـالثياب-الداخلية-في-سريلانكا-وسط-أزمة-اقتصادية-هي-الأسوأ-منذ-70-عاما-صور-1061919844.html

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سريلانكا, حظر تجوال