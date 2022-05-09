عربي
الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد
https://arabic.sputniknews.com/20220509/حظر-تجول-في-عاصمة-سريلانكا-إثر-مواجهات-خلفت-20-جريحا-1062016841.html
حظر تجول في عاصمة سريلانكا إثر مواجهات خلفت 20 جريحا
حظر تجول في عاصمة سريلانكا إثر مواجهات خلفت 20 جريحا
أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:07+0000
2022-05-09T10:07+0000
سريلانكا
حظر تجوال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061930445_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_6357819178b939d17b440553ead57e4b.jpg
جاء ذلك على خلفية اندلاع مواجهات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا، بحسب "فرانس برس".وذكرت السلطات أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات التي شهدت اعتداء أشخاص موالين للرئيس بالعصي والهراوات على المتظاهرين المخيمين خارج مكتب راجاباكسا منذ 9 نيسان/أبريل.وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه صوب أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة في محاولة لتحطيم الخيام التي أقامها المحتجون المناهضون للحكومة.وينظم السريلانكيون منذ عدة أسابيع احتجاجات متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية ويطالبون باستقالتهما.ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت إلى وباء كورونا الذي حرم البلاد من العملة الأجنبية في قطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، بحسب خبراء اقتصاديين.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/احتجاجات-بـالثياب-الداخلية-في-سريلانكا-وسط-أزمة-اقتصادية-هي-الأسوأ-منذ-70-عاما-صور-1061919844.html
سريلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061930445_97:0:1764:1250_1920x0_80_0_0_225159961dbe0d08ee2257f38f30d76e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سريلانكا, حظر تجوال

حظر تجول في عاصمة سريلانكا إثر مواجهات خلفت 20 جريحا

10:07 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022
ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو.
جاء ذلك على خلفية اندلاع مواجهات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا، بحسب "فرانس برس".
يصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
احتجاجات بـ"الثياب الداخلية" في سريلانكا وسط أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ 70 عاما... صور
6 مايو, 12:52 GMT
وذكرت السلطات أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات التي شهدت اعتداء أشخاص موالين للرئيس بالعصي والهراوات على المتظاهرين المخيمين خارج مكتب راجاباكسا منذ 9 نيسان/أبريل.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه صوب أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة في محاولة لتحطيم الخيام التي أقامها المحتجون المناهضون للحكومة.
وينظم السريلانكيون منذ عدة أسابيع احتجاجات متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية ويطالبون باستقالتهما.
ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.
وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت إلى وباء كورونا الذي حرم البلاد من العملة الأجنبية في قطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، بحسب خبراء اقتصاديين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала