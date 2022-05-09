https://arabic.sputniknews.com/20220509/على-قلب-رجل-واحد-الجيشان-الروسي-والسوري-يحتفلان-بعيد-النصر-في-اللاذقية-1062029002.html

على قلب رجل واحد... الجيشان الروسي والسوري يحتفلان بعيد النصر في اللاذقية

على قلب رجل واحد... الجيشان الروسي والسوري يحتفلان بعيد النصر في اللاذقية

احتفلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، وذلك بمشاركة أكثر من 1.200 عسكري... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T14:07+0000

2022-05-09T14:07+0000

2022-05-09T15:03+0000

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وأقيم الاحتفال المركزي في قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية، بحضور قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق رومان بردنيكوف، ووزير الدفاع السوري العماد علي عباس، وسفير روسيا الاتحادية في سوريا ألكسندر يفيموف، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، وممثلي القوات المسلحة السورية، وتضمن عروضاً لمختلف صنوف الأسلحة الروسية العاملة في سوريا.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أن بداية العرض العسكري تميّزت بإحضار راية النصر وعلم دولة روسيا الاتحادية، ومن ثم سارت طواقم العرض للقوات المسلحة الروسية والسورية على طول المدرج على أنغام فرقة عسكرية، وقد قاد العرض العسكري نائب قائد مجموعة القوات الروسية اللواء سيرجي ميلتشاكوف.وشارك في العرض العسكري أفراد عسكريون من مجموعة الراية، فرقة حرس الشرف، قيادة مجموعة القوات، فوج الطيران المختلط، وحدات البندقية الآلية، مشاة البحرية، القوات المحمولة جواً، الشرطة العسكرية للعسكريين من النساء العسكريات من المفرزة الطبية ذات الأغراض الخاصة، فوج الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها.كما حضر العرض، فرقة استعراضية موحدة من الأفراد والعسكريين في القوات المسلحة السورية كجزء من الأفراد العسكريين في الأكاديمية البحرية وكتائب الاستطلاع والاعتداء.وشاركت أكثر من 80 وحدة من المعدات العسكرية في العرض، ثم نفذ سلاح الجو الروسي عرض طيران في سماء محافظة اللاذقية، شارك فيه طيران سوري، كما قدم أحد طياري القاعدة الجوية على متن مقاتلة من طراز "Su-35" حركات بهلوانية منفردة.تاريخ شعوبنا متشابكوقال قائد تجميع القوات الروسية في سوريا الفريق رومان بردنيكوف في كلمته خلال الحفل: نحيي اليوم ذكرى الشجاعة والبطولة التي أظهرها الشعب السوفييتي العظيم الذي سحق العدوان الوحشي للنازيين في الحرب الوطنية العظمى.وأضاف: نحتفل اليوم بهذا العيد العظيم على أرض قاعدة حميميم التي لعبت دوراً كبيراً في تقديم الدعم الجوي للجيش السوري، ونحن ندرك أن تاريخ شعوبنا متشابك منذ ذلك الحين . بدوره، قال وزير الدفاع السوري العماد علي عباس: نذهب معكم كتفاً إلى كتف لنلتقي في المستقبل.عمق العلاقات بين البلدينمن جهته، وجّه مدير الإعلام في الإدارة السياسية في اللاذقية العميد غالب جازية أسمى آيات الحب والتهنئة باسمه وباسم الجيش السوري والقوات المسلحة لروسيا قيادة وشعباً وجيشاً بمناسبة الذكرى ال 77 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.وأضاف جازية في تصريح لـ "سبوتنيك": "مشاركتنا اليوم مع القوات الروسية الصديقة في الاحتفال بعيد النصر، دليل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والبلدين"، وتابع: "نتطلع باستمرار لترسيخ هذه العلاقات في المجالات كافة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود"، متمنياً دوام التقدم والرفعة والسمو للصديقة روسيا، والمزيد من الانتصارات.على قلب رجل واحدبدورهم، أعرب عدد من المشاركين الروس في الاحتفال عن سعادتهم بإحياء ذكرى عيد النصر، وقالوا لـ "سبوتنيك": "سعداء جداً بالمشاركة في الاستعراض العسكري بالتعاون مع القوات السورية"، منوهين بالدلالة العظيمة لهذه المناسبة في نفوس الشعب الروسي، ولما لهذا اليوم من أهمية كبيرة لدى الشعب الروسي.وأضافوا: "اليوم تجلت الصورة أكثر بأن الشعبين والجيشين والقيادتين في روسيا وسوريا على قلب رجل واحد"، معربين عن سعادتهم بالوجود في سوريا وتنفيذ المهام القتالية وتقديم المساعدة للشعب السوري.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم, عيد النصر, تقارير سبوتنيك