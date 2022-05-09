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https://arabic.sputniknews.com/20220509/مانشستر-سيتي-يعلن-ضم-هالاند-رسميا-بعد-إرجائه-الفحص-الطبي-في-بلجيكا-1062043315.html
مانشستر سيتي يعلن ضم هالاند رسميا بعد إرجائه الفحص الطبي في بلجيكا
مانشستر سيتي يعلن ضم هالاند رسميا بعد إرجائه الفحص الطبي في بلجيكا
أكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن "مانشستر سيتي الإنجليزي حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني". 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T20:21+0000
2022-05-09T20:21+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "سينضم هالاند إلى مانشستر سيتي.. تم الاتفاق على كل شيء، والأوراق جاهزة للتوقيع".وأضاف: "أكمل هالاند الجزء الأول من الفحوصات الطبية في بلجيكا، اليوم الاثنين، في وجود أطباء مانشستر سيتي"، متابعا: "المحادثات بدأت بشكل جدي منذ 3 أسابيع، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل، ولا يتبقى سوى التوقيع على العقود".وأكد: "أخبر مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، بأنه سيفعل بند الشراء 75 مليون يورو هذا الأسبوع"، مواصلا: "سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة هذا الأسبوع، بعد إتمام الاتفاق بين الناديين على الشرط الجزائي".وأكمل: "يرغب هالاند وعائلته أن يتم الإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع، لتوديع جماهير بوروسيا دورتموند بأفضل طريقة".وختم: "لن يتجاوز راتب هالاند المتفق عليه مع مانشستر سيتي، ما يتقاضاه البلجيكي كيفين دي بروين، والذي تبلغ قيمته حوالي 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيوقع عقدًا حتى صيف 2027".وارتبط اسم هالاند في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، لكن الأخير كان الأكثر حرصا على ضمه.
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أخبار الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يعلن ضم هالاند رسميا بعد إرجائه الفحص الطبي في بلجيكا

20:21 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Dave Thompsonأنصار مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
أنصار مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Dave Thompson
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أكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن "مانشستر سيتي الإنجليزي حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني".
وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "سينضم هالاند إلى مانشستر سيتي.. تم الاتفاق على كل شيء، والأوراق جاهزة للتوقيع".
وأضاف: "أكمل هالاند الجزء الأول من الفحوصات الطبية في بلجيكا، اليوم الاثنين، في وجود أطباء مانشستر سيتي"، متابعا: "المحادثات بدأت بشكل جدي منذ 3 أسابيع، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل، ولا يتبقى سوى التوقيع على العقود".
وأكد: "أخبر مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، بأنه سيفعل بند الشراء 75 مليون يورو هذا الأسبوع"، مواصلا: "سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة هذا الأسبوع، بعد إتمام الاتفاق بين الناديين على الشرط الجزائي".
وأكمل: "يرغب هالاند وعائلته أن يتم الإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع، لتوديع جماهير بوروسيا دورتموند بأفضل طريقة".
وختم: "لن يتجاوز راتب هالاند المتفق عليه مع مانشستر سيتي، ما يتقاضاه البلجيكي كيفين دي بروين، والذي تبلغ قيمته حوالي 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيوقع عقدًا حتى صيف 2027".
وارتبط اسم هالاند في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، لكن الأخير كان الأكثر حرصا على ضمه.
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