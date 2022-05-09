مانشستر سيتي يعلن ضم هالاند رسميا بعد إرجائه الفحص الطبي في بلجيكا
© AP Photo / Dave Thompsonأنصار مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
© AP Photo / Dave Thompson
أكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن "مانشستر سيتي الإنجليزي حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني".
وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "سينضم هالاند إلى مانشستر سيتي.. تم الاتفاق على كل شيء، والأوراق جاهزة للتوقيع".
وأضاف: "أكمل هالاند الجزء الأول من الفحوصات الطبية في بلجيكا، اليوم الاثنين، في وجود أطباء مانشستر سيتي"، متابعا: "المحادثات بدأت بشكل جدي منذ 3 أسابيع، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل، ولا يتبقى سوى التوقيع على العقود".
وأكد: "أخبر مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، بأنه سيفعل بند الشراء 75 مليون يورو هذا الأسبوع"، مواصلا: "سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة هذا الأسبوع، بعد إتمام الاتفاق بين الناديين على الشرط الجزائي".
Official announcement for Haaland deal will be this week, with both Manchester City and BVB to confirm transfer after clause activated. 🔵⭐️ #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022
Haaland wanted the announcement to be this week to say farewell to B. Dortmund fans in the best way, as they’ve been great to him.
وأكمل: "يرغب هالاند وعائلته أن يتم الإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع، لتوديع جماهير بوروسيا دورتموند بأفضل طريقة".
وختم: "لن يتجاوز راتب هالاند المتفق عليه مع مانشستر سيتي، ما يتقاضاه البلجيكي كيفين دي بروين، والذي تبلغ قيمته حوالي 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيوقع عقدًا حتى صيف 2027".
Despite rumours, Erling Haaland’s salary agreed with Manchester City won’t go beyond the level agreed with Kevin De Bruyne, now worth around £375,000 per week. 🔵⭐️ #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022
Haaland will sign with Man City until June 2027 - so he’s not gonna break City salary structure. #Haaland pic.twitter.com/C8lhOtlwHE
وارتبط اسم هالاند في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، لكن الأخير كان الأكثر حرصا على ضمه.