ما هي المركبات والمدرعات العسكرية التي عرضت خلال عيد النصر على النازية في موسكو؟
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورالعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
حمل العرض العسكري الروسي الذي أقيم بمناسبة الانتصار على النازية في الساحة الحمراء في وسط موسكو استعراضا للمركبات والآليات العسكرية المختلفة.
وشارك في العرض نحو 131 وحدة من المركبات العسكرية الحديثة، فضلاً عن آليات تاريخية وأبرزها:
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورالدبابة "تي-34-85" الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الدبابة "تي-34-85" الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابة النصر "تي 34" الأسطورية والتي من خلالها انطلق مجد المدرعات العسكرية السوفياتية والروسية.
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3إم"، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات "تي-72بي3إم"، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات "تي-72بي3إم"
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصوردبابات "تي-14" (أرماتا)، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات "تي-14" (أرماتا)، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov/
دبابات "تي-14" (أرماتا)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصوردبابات "تي-90إم" (بروريف)، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات "تي-90إم" (بروريف)، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov/
دبابات "تي-90إم" (بروريف)
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مركبات قتالية من طراز "بي إم بي 2" و"بي إم بي 3".
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "إسكندر-إم" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومة "إسكندر-إم" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومات الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر إم".
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة اطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو-غ" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومة اطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو-غ" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Sergey Guneyev/
نظام إطلاق صواريخ متعددة "تورنادو جي".
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-إس" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مدافع هاوتزر "مستا-إس" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مدافع الهاوتزر "مستا-إس" الروسية الذاتية الدفع.
أنظمة الصواريخ الحديثة المتوسطة والقصيرة المدى المضادة للطائرات "بوك إم 3" و"تور إم 2".
© Sputnik . Aleksey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمنظومات الدفاع الجوي "إس-400" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومات الدفاع الجوي "إس-400" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Aleksey Maishev/
أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "إس 400".
© Sputnik . Aleksey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورعربة الإنزال متعدةة المهام بي تي إر-إم دي إم (راكوشكا: الصدفة)، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
عربة الإنزال متعدةة المهام بي تي إر-إم دي إم (راكوشكا: الصدفة)، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Aleksey Maishev/
مركبات قتالية لنقل الجنود والمشاة التابعين للقوات البرية "بي تي آر" وناقلة جند مدرعة من طراز "راكوشكا" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov/
قاذفات نظام صواريخ من طراز "يارس" وحاملة أفراد مدرعة بعجلات واعدة على منصة "بوميرانغ".
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوية الصاروخية "بوك-إم3" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومة الدفاع الجوية الصاروخية "بوك-إم3" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
منظومة الدفاع الجوية الصاروخية "بوك-إم3"