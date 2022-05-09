https://arabic.sputniknews.com/20220509/ما-هي-المركبات-والمدرعات-العسكرية-التي-عرضت-خلال-عيد-النصر-على-النازية-في-موسكو؟--1062026802.html

ما هي المركبات والمدرعات العسكرية التي عرضت خلال عيد النصر على النازية في موسكو؟

ما هي المركبات والمدرعات العسكرية التي عرضت خلال عيد النصر على النازية في موسكو؟

حمل العرض العسكري الروسي الذي أقيم بمناسبة الانتصار على النازية في الساحة الحمراء في وسط موسكو استعراضا للمركبات والآليات العسكرية المختلفة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T13:42+0000

2022-05-09T13:42+0000

2022-05-09T13:42+0000

عيد النصر

روسيا

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وشارك في العرض نحو 131 وحدة من المركبات العسكرية الحديثة، فضلاً عن آليات تاريخية وأبرزها:دبابة النصر "تي 34" الأسطورية والتي من خلالها انطلق مجد المدرعات العسكرية السوفياتية والروسية.دبابات "تي-72بي3إم"دبابات "تي-14" (أرماتا)دبابات "تي-90إم" (بروريف)مركبات قتالية من طراز "بي إم بي 2" و"بي إم بي 3".منظومات الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر إم".نظام إطلاق صواريخ متعددة "تورنادو جي".مدافع الهاوتزر "مستا-إس" الروسية الذاتية الدفع.أنظمة الصواريخ الحديثة المتوسطة والقصيرة المدى المضادة للطائرات "بوك إم 3" و"تور إم 2".أنظمة صواريخ الدفاع الجوي "إس 400".مركبات قتالية لنقل الجنود والمشاة التابعين للقوات البرية "بي تي آر" وناقلة جند مدرعة من طراز "راكوشكا" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.قاذفات نظام صواريخ من طراز "يارس" وحاملة أفراد مدرعة بعجلات واعدة على منصة "بوميرانغ".منظومة الدفاع الجوية الصاروخية "بوك-إم3"

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عيد النصر, روسيا