https://arabic.sputniknews.com/20220509/مقتل-مرتزق-هولندي-بالقرب-من-خاركوف-1062037236.html
مقتل مرتزق هولندي بالقرب من خاركوف
مقتل مرتزق هولندي بالقرب من خاركوف
قتل مرتزق هولندي يبلغ من العمر 55 عاما، التحق في الفيلق الأجنبي الأوكراني بالقرب من خاركوف. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:46+0000
2022-05-09T16:46+0000
2022-05-09T16:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وبحسب صحيفة "تيلغراف"، فقد قتل المسلح الهولندي في الـ4 من مايو /أيار، بالقرب من مدينة خاركوف.وأشارت الصحيفة إلى أن المرتزق قتل نتيجة قصف مدفعي، وتم تأكيد الخبر من خلال أسرة القتيل.ونوهت المصادر إلى وجود أكثر من 70 مرتزقا هولنديا يقاتون إلى جانب القوات الأوكرانية منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.وبدورها، أكدت لجنة التحقيق الروسية وجود مرتزقة تابعين لأكثر من 50 دولة في العالم، يقاتلون كجزء من التشكيلات المسلحة الأوكرانية. ونوهت إلى وجود 16 مجموعة تقاتل حاليا.يذكر أنه في 15 أبريل/نيسان الماضي، تم تصفية ما يصل إلى 30 مرتزقا من شركة عسكرية بولندية خاصة، من قبل قوات الصواريخ في قرية إزيومسكوي الواقعة في منطقة خاركوف.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/صحيفة-غربية-ناقلات-النفط-الروسي-تلتف-على-العقوبات-الأوروبية--1062024348.html
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العالم, روسيا
مقتل مرتزق هولندي بالقرب من خاركوف
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قتل مرتزق هولندي يبلغ من العمر 55 عاما، التحق في الفيلق الأجنبي الأوكراني بالقرب من خاركوف.
وبحسب صحيفة "تيلغراف"
، فقد قتل المسلح الهولندي في الـ4 من مايو /أيار، بالقرب من مدينة خاركوف.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرتزق قتل نتيجة قصف مدفعي، وتم تأكيد الخبر من خلال أسرة القتيل.
ونوهت المصادر إلى وجود أكثر من 70 مرتزقا هولنديا يقاتون إلى جانب القوات الأوكرانية منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
وبدورها، أكدت لجنة التحقيق الروسية وجود مرتزقة تابعين لأكثر من 50 دولة في العالم، يقاتلون كجزء من التشكيلات المسلحة الأوكرانية. ونوهت إلى وجود 16 مجموعة تقاتل حاليا.
يذكر أنه في 15 أبريل/نيسان الماضي، تم تصفية ما يصل إلى 30 مرتزقا من شركة عسكرية بولندية خاصة، من قبل قوات الصواريخ في قرية إزيومسكوي الواقعة في منطقة خاركوف.