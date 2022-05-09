https://arabic.sputniknews.com/20220509/نصر-الله-يتحدث-عن-أكبر-إنجاز-في-تاريخ-لبنان-ويهدد-بمنع-أي-تنقيب-في-المناطق-المتنازع-عليها-مع-1062035065.html
نصر الله يتحدث عن أكبر إنجاز في تاريخ لبنان ويهدد بمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل
نصر الله يتحدث عن أكبر إنجاز في تاريخ لبنان ويهدد بمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "أكبر إنجاز في تاريخ لبنان هو تحرير الجنوب والبقاع الغربي"، مؤكداً أن "المقاومة حررت الأسرى وعادوا بعز... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:08+0000
2022-05-09T16:08+0000
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وأوضح نصر الله، في كلمة له، أن "المقاومة "دقت المسمار الأخير في مشروع إسرائيل الكبرى"، لافتاً إلى أنه "من إنجازات المقاومة أنها عطلت الألغام الطائفية وأعادت الثقة بالنفس للشعوب العربية والقدرة على الانتصار".وحول ملف استخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل، قال نصر الله: "هم يريدون أن يتخلى لبنان عن أهم قوة في استخراج نفطه وغازه".وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، إلى أن "لبنان اليوم أشد عوزاً لاستخراج ثرواته من مياهه التي تقدر بمئات المليارات.. فلماذا لا تستخرج؟"، لافتاً إلى أن "لدينا فرصة ذهبية لاستخراج ثرواتنا في مياهنا خاصة في ظل الحرب الأوكرانية والحاجة للغاز".وأوضح نصر الله أنه "إذا كان من أمل لحل الأزمة في لبنان فهو بسبب المقاومة التي ستحمي استخراج النفط والغاز"، مشدداً على أن "المقاومة هي الإرث الحضاري وتجسيد وخلاصة 47 عاماً من الألم والقتال والشهداء من الإمام الصدر إلى بقية كبارنا".
https://arabic.sputniknews.com/20210918/لبنان-يطالب-مجلس-الأمن-بمنع-إسرائيل-من-التنقيب-عن-الغاز-في-المناطق-البحرية-المتنازع-عليها-1050188148.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
نصر الله يتحدث عن أكبر إنجاز في تاريخ لبنان ويهدد بمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل
16:08 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 16:09 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "أكبر إنجاز في تاريخ لبنان هو تحرير الجنوب والبقاع الغربي"، مؤكداً أن "المقاومة حررت الأسرى وعادوا بعز إلى لبنان".
وأوضح نصر الله، في كلمة له
، أن "المقاومة "دقت المسمار الأخير في مشروع إسرائيل الكبرى"، لافتاً إلى أنه "من إنجازات المقاومة أنها عطلت الألغام الطائفية وأعادت الثقة بالنفس للشعوب العربية والقدرة على الانتصار".
18 سبتمبر 2021, 17:44 GMT
وحول ملف استخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل، قال نصر الله: "هم يريدون أن يتخلى لبنان عن أهم قوة في استخراج نفطه وغازه".
وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، إلى أن "لبنان اليوم أشد عوزاً لاستخراج ثرواته من مياهه التي تقدر بمئات المليارات.. فلماذا لا تستخرج؟"، لافتاً إلى أن "لدينا فرصة ذهبية لاستخراج ثرواتنا في مياهنا خاصة في ظل الحرب الأوكرانية والحاجة للغاز".
وأكد أن "لديكم مقاومة تستطيع أن تقول للعدو.. إذا منعتم لبنان من التنقيب عن الطاقة ستمنعكم ولن تأتي أي شركة إلى حقل كاريش"، مشيراً إلى أن "الأمريكيين يأتون للتفاوض حول الحدود لأنهم يعرفون أن لبنان يملك المقاومة".
وأوضح نصر الله أنه "إذا كان من أمل لحل الأزمة في لبنان فهو بسبب المقاومة التي ستحمي استخراج النفط والغاز"، مشدداً على أن "المقاومة هي الإرث الحضاري وتجسيد وخلاصة 47 عاماً من الألم والقتال والشهداء من الإمام الصدر إلى بقية كبارنا".