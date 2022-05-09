https://arabic.sputniknews.com/20220509/نصر-الله-يتحدث-عن-أكبر-إنجاز-في-تاريخ-لبنان-ويهدد-بمنع-أي-تنقيب-في-المناطق-المتنازع-عليها-مع-1062035065.html

نصر الله يتحدث عن أكبر إنجاز في تاريخ لبنان ويهدد بمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل

نصر الله يتحدث عن أكبر إنجاز في تاريخ لبنان ويهدد بمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "أكبر إنجاز في تاريخ لبنان هو تحرير الجنوب والبقاع الغربي"، مؤكداً أن "المقاومة حررت الأسرى وعادوا بعز... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T16:08+0000

2022-05-09T16:08+0000

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وأوضح نصر الله، في كلمة له، أن "المقاومة "دقت المسمار الأخير في مشروع إسرائيل الكبرى"، لافتاً إلى أنه "من إنجازات المقاومة أنها عطلت الألغام الطائفية وأعادت الثقة بالنفس للشعوب العربية والقدرة على الانتصار".وحول ملف استخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل، قال نصر الله: "هم يريدون أن يتخلى لبنان عن أهم قوة في استخراج نفطه وغازه".وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، إلى أن "لبنان اليوم أشد عوزاً لاستخراج ثرواته من مياهه التي تقدر بمئات المليارات.. فلماذا لا تستخرج؟"، لافتاً إلى أن "لدينا فرصة ذهبية لاستخراج ثرواتنا في مياهنا خاصة في ظل الحرب الأوكرانية والحاجة للغاز".وأوضح نصر الله أنه "إذا كان من أمل لحل الأزمة في لبنان فهو بسبب المقاومة التي ستحمي استخراج النفط والغاز"، مشدداً على أن "المقاومة هي الإرث الحضاري وتجسيد وخلاصة 47 عاماً من الألم والقتال والشهداء من الإمام الصدر إلى بقية كبارنا".

https://arabic.sputniknews.com/20210918/لبنان-يطالب-مجلس-الأمن-بمنع-إسرائيل-من-التنقيب-عن-الغاز-في-المناطق-البحرية-المتنازع-عليها-1050188148.html

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