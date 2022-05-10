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الرئيس المكسيكي يهدد بمقاطعة قمة الأمريكيتين
الرئيس المكسيكي يهدد بمقاطعة قمة الأمريكيتين
هدد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، بمقاطعة قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس في يونيو/ حزيران ما لم تدعو واشنطن جميع دول المنطقة... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:58+0000
2022-05-10T17:58+0000
الرئيس المكسيكي
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وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين إنه إذا استبعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا من محادثات قمة الأمريكيتين، فإن المكسيك سترسل وزير الخارجية مارسيلو إبرارد بدلا من ذلك، بحسب "فرانس برس".وأضاف الزعيم اليساري: "إذا لم تتم دعوة الجميع، سيذهب ممثل الحكومة المكسيكية، لكن لن أذهب".وأضاف لوبيز أوبرادور: "لا أريد أن تستمر نفس السياسة في أمريكا، وأريد أن أؤكد الاستقلال والسيادة وأن أظهر الأخوة العالمية".وزار الرئيس المكسيكي يوم الأحد كوبا، حيث حث على إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على الجزيرة والمشاركة الإقليمية الكاملة في القمة المقررة خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو، وسط توقعات أن تكون الهجرة على رأس جدول الأعمال.ترفض إدارة بايدن الاعتراف بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس نيكاراغوا دانيال أورتيجا بسبب مخالفات انتخابية مزعومة.
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الرئيس المكسيكي

الرئيس المكسيكي يهدد بمقاطعة قمة الأمريكيتين

17:58 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Marco Ugarteالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
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هدد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، بمقاطعة قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس في يونيو/ حزيران ما لم تدعو واشنطن جميع دول المنطقة للمشاركة في القمة.
وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين إنه إذا استبعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا من محادثات قمة الأمريكيتين، فإن المكسيك سترسل وزير الخارجية مارسيلو إبرارد بدلا من ذلك، بحسب "فرانس برس".
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وأضاف الزعيم اليساري: "إذا لم تتم دعوة الجميع، سيذهب ممثل الحكومة المكسيكية، لكن لن أذهب".
وأضاف لوبيز أوبرادور: "لا أريد أن تستمر نفس السياسة في أمريكا، وأريد أن أؤكد الاستقلال والسيادة وأن أظهر الأخوة العالمية".
وزار الرئيس المكسيكي يوم الأحد كوبا، حيث حث على إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على الجزيرة والمشاركة الإقليمية الكاملة في القمة المقررة خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو، وسط توقعات أن تكون الهجرة على رأس جدول الأعمال.
ترفض إدارة بايدن الاعتراف بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس نيكاراغوا دانيال أورتيجا بسبب مخالفات انتخابية مزعومة.
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