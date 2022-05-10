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https://arabic.sputniknews.com/20220510/بعد-دعوات-إسرائيلية-لاغتياله-من-هو-يحيي-السنوار-1062052503.html
بعد دعوات إسرائيلية لاغتياله.. من هو يحيي السنوار
بعد دعوات إسرائيلية لاغتياله.. من هو يحيي السنوار
بعد العملية "الإرهابية" في مدينة "إلعاد" شرقي تل أبيب، الخميس الماضي، ومقتل 3 إسرائيليين وإصابة مثلهم، طالب وزراء إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية باغتيال يحيي... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T09:29+0000
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انفوجرافيك, инфографика

بعد دعوات إسرائيلية لاغتياله.. من هو يحيي السنوار

09:29 GMT 10.05.2022
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بعد العملية "الإرهابية" في مدينة "إلعاد" شرقي تل أبيب، الخميس الماضي، ومقتل 3 إسرائيليين وإصابة مثلهم، طالب وزراء إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية باغتيال يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، بزعم دعوته إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بأي وسيلة، خلال خطابه الأخير، الأسبوع الماضي.
بعد دعوات إسرائيلية باغتياله.. من هو يحيي السنوار - سبوتنيك عربي
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