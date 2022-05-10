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بوريل: على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم "بطريقة آمنة وطوعية"
بوريل: على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم "بطريقة آمنة وطوعية"
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوضع في سوريا يتدهور بشكل كبير تزامنا مع ما يحدث في أوكرانيا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:46+0000
2022-05-10T07:46+0000
أخبار سوريا اليوم
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أمستردام -سبوتنيك. قال بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم "بطريقة آمنة وطوعية"، جاء ذلك خلال كلمة أمام مؤتمر بروكسل السادس لدعم سوريا.وصرح بوريل: "الوضع في سوريا سيتدهور بشكل أكبر مع الأزمة الأوكرانية".وتابع: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط للتوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا وضمان الوصول إلى حجم المساعدات المطلوبة مثل السنة السابقة".كما أعرب بوريل عن أمل الاتحاد الأوروبي في "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وطوعية".وجدد بوريل تأكيده عدم الاعتراف بالحكومة السورية، وضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الحالية.
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أخبار سوريا اليوم

بوريل: على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم "بطريقة آمنة وطوعية"

07:46 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / Javier Soriano
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قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوضع في سوريا يتدهور بشكل كبير تزامنا مع ما يحدث في أوكرانيا.
أمستردام -سبوتنيك. قال بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم "بطريقة آمنة وطوعية"، جاء ذلك خلال كلمة أمام مؤتمر بروكسل السادس لدعم سوريا.
وصرح بوريل: "الوضع في سوريا سيتدهور بشكل أكبر مع الأزمة الأوكرانية".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط للتوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا وضمان الوصول إلى حجم المساعدات المطلوبة مثل السنة السابقة".

كما أعرب بوريل عن أمل الاتحاد الأوروبي في "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وطوعية".

وجدد بوريل تأكيده عدم الاعتراف بالحكومة السورية، وضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الحالية.
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