بوريل: على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم "بطريقة آمنة وطوعية"
© AFP 2022 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
© AFP 2022 / Javier Soriano
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوضع في سوريا يتدهور بشكل كبير تزامنا مع ما يحدث في أوكرانيا.
أمستردام -سبوتنيك. قال بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم "بطريقة آمنة وطوعية"، جاء ذلك خلال كلمة أمام مؤتمر بروكسل السادس لدعم سوريا.
وصرح بوريل: "الوضع في سوريا سيتدهور بشكل أكبر مع الأزمة الأوكرانية".
وتابع: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط للتوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا وضمان الوصول إلى حجم المساعدات المطلوبة مثل السنة السابقة".
كما أعرب بوريل عن أمل الاتحاد الأوروبي في "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وطوعية".
وجدد بوريل تأكيده عدم الاعتراف بالحكومة السورية، وضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الحالية.
وتابع: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط للتوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا وضمان الوصول إلى حجم المساعدات المطلوبة مثل السنة السابقة".
كما أعرب بوريل عن أمل الاتحاد الأوروبي في "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وطوعية".
وجدد بوريل تأكيده عدم الاعتراف بالحكومة السورية، وضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الحالية.