https://arabic.sputniknews.com/20220510/توجيه-من-الملك-سلمان-بشأن-طفلتين-توأم-من-اليمن-1062064752.html
توجيه من الملك سلمان بشأن طفلتين "توأم" من اليمن
توجيه من الملك سلمان بشأن طفلتين "توأم" من اليمن
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، توجيها جديدا بشأن طفلتين "توأم" من اليمن. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T14:37+0000
2022-05-10T14:37+0000
2022-05-10T14:37+0000
السعودية
أخبار اليمن الأن
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، وجه الملك سلمان بنقل التوأم السيامي اليمني، مودة ورحمة، إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.وأضاف أن هذه اللفتة الإنسانية من الملك سلمان تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع أنحاء العالم.وأكد الربيعة أن خادم الحرمين الشريفين يولي البرنامج السعودي للتوائم السيامية اهتماماً كبيراً، كما يلقى البرنامج دعماً ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/قرار-طبي-بإبقائه-في-المستشفى-الديوان-الملكي-السعودي-يصدر-بيانا-بشأن-الحالة-الصحية-للملك-سلمان-1061995534.html
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السعودية, أخبار اليمن الأن, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
توجيه من الملك سلمان بشأن طفلتين "توأم" من اليمن
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، توجيها جديدا بشأن طفلتين "توأم" من اليمن.
وحسب وكالة الأنباء السعودية
، وجه الملك سلمان بنقل التوأم السيامي اليمني، مودة ورحمة، إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.
ونقلت الوكالة عن رئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، قوله إن التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" هما من الإناث وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.
وأضاف أن هذه اللفتة الإنسانية من الملك سلمان
تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع أنحاء العالم.
وأكد الربيعة أن خادم الحرمين الشريفين يولي البرنامج السعودي للتوائم السيامية اهتماماً كبيراً، كما يلقى البرنامج دعماً ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.