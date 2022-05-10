https://arabic.sputniknews.com/20220510/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-عن-محادثات-مع-سوريا-وفنزويلا-حول-الاعتراف-بها-1062046072.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن عن محادثات مع سوريا وفنزويلا حول الاعتراف بها
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن عن محادثات مع سوريا وفنزويلا حول الاعتراف بها
قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن محادثات حول الاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية جارية مع سوريا وفنزويلا وعدد من البلدان الأخرى. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T00:47+0000
2022-05-10T00:47+0000
2022-05-10T00:48+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "اليوم، تجري محادثات مع العديد من الشركاء".وأضاف: "رسميا، يمكننا الآن القول إن القضايا التنظيمية يتم حلها الآن مع سوريا وفنزويلا.وقال ميروشنيك إن المفاوضات جارية أيضا مع عدد من الدول الأخرى المهتمة بإقامة علاقات معنا، ومناقشة معايير العلاقات مع جمهورية لوغانسك الشعبية، ولكن حتى الآن ليس لدينا الحق في الإعلان عنها".وفي 6 مايو، وقع رئيس لوغانسك،، يونيد باسيتشنيك، مرسوما بتعيين ميروشنيك سفيرا للجمهورية لدى روسيا.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن عن محادثات مع سوريا وفنزويلا حول الاعتراف بها
00:47 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 00:48 GMT 10.05.2022) تابعنا عبر
قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن محادثات حول الاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية جارية مع سوريا وفنزويلا وعدد من البلدان الأخرى.
لوغانسك - سبوتنيك
. وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "اليوم، تجري محادثات مع العديد من الشركاء".
وأضاف: "رسميا، يمكننا الآن القول إن القضايا التنظيمية يتم حلها الآن مع سوريا وفنزويلا.
وقال ميروشنيك إن المفاوضات جارية أيضا مع عدد من الدول الأخرى المهتمة بإقامة علاقات معنا، ومناقشة معايير العلاقات مع جمهورية لوغانسك الشعبية، ولكن حتى الآن ليس لدينا الحق في الإعلان عنها".
وفي 6 مايو، وقع رئيس لوغانسك،، يونيد باسيتشنيك، مرسوما بتعيين ميروشنيك سفيرا للجمهورية لدى روسيا.