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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220510/روسيا-توضح-احتمال-استخدام-السلاح-النووي-ضد-أوكرانيا-1062049619.html
روسيا توضح احتمال استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا
روسيا توضح احتمال استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا
علقت وزارة الخارجية الروسية بشأن احتمال توجيه ضربة نووية تكتيكية لأوكرانيا، مستندة إلى العقيدة العسكرية الروسية الصادرة مؤخرا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:42+0000
2022-05-10T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء الإعلان على لسان نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، الذي قال إن "كل شيء مكتوب في العقيدة العسكرية فهناك مبادئ وشروط لكيفية استخدام موسكو للأسلحة النووية منصوص عليها، ومن الضروري البحث عن إجابات لمسألة ما إذا كان من الممكن توجيه ضربة تكتيكية وقائية لأوكرانيا، لكن ذلك غير وارد حاليا".وأصدرت روسيا مؤخرا وثائق تختص بالعقيدة العسكرية الروسية والتي تحدد فيها مبادئ الردع النووي وكذلك خطوات انتقال روسيا إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية.وبحسب الوثيقة، فإن الشروط التي تحدد إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية هي تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية ضد روسيا و(أو) حلفائها، واستخدام العدو للأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا و(أو) حلفائها وتأثير العدو على الدولة أو المنشآت العسكرية الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا

روسيا توضح احتمال استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا

07:42 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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علقت وزارة الخارجية الروسية بشأن احتمال توجيه ضربة نووية تكتيكية لأوكرانيا، مستندة إلى العقيدة العسكرية الروسية الصادرة مؤخرا.
وجاء الإعلان على لسان نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، الذي قال إن "كل شيء مكتوب في العقيدة العسكرية فهناك مبادئ وشروط لكيفية استخدام موسكو للأسلحة النووية منصوص عليها، ومن الضروري البحث عن إجابات لمسألة ما إذا كان من الممكن توجيه ضربة تكتيكية وقائية لأوكرانيا، لكن ذلك غير وارد حاليا".
وأصدرت روسيا مؤخرا وثائق تختص بالعقيدة العسكرية الروسية والتي تحدد فيها مبادئ الردع النووي وكذلك خطوات انتقال روسيا إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية.
وبحسب الوثيقة، فإن الشروط التي تحدد إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية هي تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية ضد روسيا و(أو) حلفائها، واستخدام العدو للأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا و(أو) حلفائها وتأثير العدو على الدولة أو المنشآت العسكرية الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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