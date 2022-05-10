عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220510/عاصفة-ترابية-تغطي-سماء-العاصمة-العراقية-1062058698.html
عاصفة ترابية تغطي سماء العاصمة العراقية
عاصفة ترابية تغطي سماء العاصمة العراقية
غطت عاصفة ترابية، ظهر اليوم الثلاثاء، سماء العاصمة العراقية بغداد. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T12:28+0000
2022-05-10T12:28+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061903809_0:223:1188:891_1920x0_80_0_0_b114c4cc2461af5a7f82b80331f9103d.jpg
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن تشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية من البلاد تصاعدا للغبار لمدة ثلاثة أيام. وأثرت العاصفة الترابية على مدى الرؤية في الطرق بالعاصمة. واعتبر خبراء أن كثرة العواصف الرميلة بالشرق الأوسط تعود إلى التغير المناخي وسوء إدارة المياه والأراضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061903809_0:0:1188:891_1920x0_80_0_0_41e7b3a32872e7b4603745a904f5978d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

عاصفة ترابية تغطي سماء العاصمة العراقية

12:28 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassanرجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
رجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
تابعنا عبرTelegram
غطت عاصفة ترابية، ظهر اليوم الثلاثاء، سماء العاصمة العراقية بغداد.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن تشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية من البلاد تصاعدا للغبار لمدة ثلاثة أيام.
وأثرت العاصفة الترابية على مدى الرؤية في الطرق بالعاصمة.
واعتبر خبراء أن كثرة العواصف الرميلة بالشرق الأوسط تعود إلى التغير المناخي وسوء إدارة المياه والأراضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала