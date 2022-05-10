https://arabic.sputniknews.com/20220510/عاصفة-ترابية-تغطي-سماء-العاصمة-العراقية-1062058698.html
عاصفة ترابية تغطي سماء العاصمة العراقية
عاصفة ترابية تغطي سماء العاصمة العراقية
غطت عاصفة ترابية، ظهر اليوم الثلاثاء، سماء العاصمة العراقية بغداد. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T12:28+0000
2022-05-10T12:28+0000
2022-05-10T12:28+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن تشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية من البلاد تصاعدا للغبار لمدة ثلاثة أيام. وأثرت العاصفة الترابية على مدى الرؤية في الطرق بالعاصمة. واعتبر خبراء أن كثرة العواصف الرميلة بالشرق الأوسط تعود إلى التغير المناخي وسوء إدارة المياه والأراضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
عاصفة ترابية تغطي سماء العاصمة العراقية
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غطت عاصفة ترابية، ظهر اليوم الثلاثاء، سماء العاصمة العراقية بغداد.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي
، فقد توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن تشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية من البلاد تصاعدا للغبار لمدة ثلاثة أيام.
وأثرت العاصفة الترابية على مدى الرؤية في الطرق بالعاصمة.
واعتبر خبراء أن كثرة العواصف الرميلة بالشرق الأوسط تعود إلى التغير المناخي وسوء إدارة المياه والأراضي.