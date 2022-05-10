https://arabic.sputniknews.com/20220510/قوات-أمريكية-تطلق-النار-على-منازل-في-آربيل-1062047488.html
قوات أمريكية تطلق النار على منازل في آربيل
قوات أمريكية تطلق النار على منازل في آربيل
أطلقت القوات الأمريكية النيران على عدد من المنازل في باسرمة بأربيل اليوم الثلاثاء. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:12+0000
2022-05-10T06:12+0000
2022-05-10T06:12+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكد مدير ناحية باسرمة في أربيل، جنكاور آزكيي، أن عددا من المنازل تعرض لإطلاق نيران بالخطأ من قبل القوات الأمريكية. وتابع آزكيي أن القوات الأمريكية في قاعدة حرير العسكرية أطلقت النيران على 11 منزلا بالخطأ في أثناء تدريب عسكري. وأشار آزكيي إلى أن النيران لم تتسبب في خسائر بشرية أو مادية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
قوات أمريكية تطلق النار على منازل في آربيل
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أطلقت القوات الأمريكية النيران على عدد من المنازل في باسرمة بأربيل اليوم الثلاثاء.
وحسب موقع السومرية نيوز
العراقي، أكد مدير ناحية باسرمة في أربيل، جنكاور آزكيي، أن عددا من المنازل تعرض لإطلاق نيران بالخطأ من قبل القوات الأمريكية.
وتابع آزكيي أن القوات الأمريكية في قاعدة حرير العسكرية أطلقت النيران على 11 منزلا بالخطأ في أثناء تدريب عسكري.
وأشار آزكيي إلى أن النيران لم تتسبب في خسائر بشرية أو مادية.