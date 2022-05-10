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قوات أمريكية تطلق النار على منازل في آربيل
قوات أمريكية تطلق النار على منازل في آربيل
أطلقت القوات الأمريكية النيران على عدد من المنازل في باسرمة بأربيل اليوم الثلاثاء. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:12+0000
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أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكد مدير ناحية باسرمة في أربيل، جنكاور آزكيي، أن عددا من المنازل تعرض لإطلاق نيران بالخطأ من قبل القوات الأمريكية. وتابع آزكيي أن القوات الأمريكية في قاعدة حرير العسكرية أطلقت النيران على 11 منزلا بالخطأ في أثناء تدريب عسكري. وأشار آزكيي إلى أن النيران لم تتسبب في خسائر بشرية أو مادية.
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أخبار العراق اليوم

قوات أمريكية تطلق النار على منازل في آربيل

06:12 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Pavel Davidov / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الأمريكية في العراق
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Pavel Davidov
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أطلقت القوات الأمريكية النيران على عدد من المنازل في باسرمة بأربيل اليوم الثلاثاء.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكد مدير ناحية باسرمة في أربيل، جنكاور آزكيي، أن عددا من المنازل تعرض لإطلاق نيران بالخطأ من قبل القوات الأمريكية.
وتابع آزكيي أن القوات الأمريكية في قاعدة حرير العسكرية أطلقت النيران على 11 منزلا بالخطأ في أثناء تدريب عسكري.
وأشار آزكيي إلى أن النيران لم تتسبب في خسائر بشرية أو مادية.
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