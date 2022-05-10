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https://arabic.sputniknews.com/20220510/وكالة-ألمانيا-وقطر-على-خلاف-بشأن-عقود-إمدادات-الغاز--1062047959.html
وكالة: ألمانيا وقطر على خلاف بشأن عقود إمدادات الغاز
وكالة: ألمانيا وقطر على خلاف بشأن عقود إمدادات الغاز
نشرت وكالة "رويترز"للأنباء مقالا مطولا تناولت فيه تفاصيل المفاوضات الألمانية القطرية بخصوص إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:36+0000
2022-05-10T06:36+0000
اقتصاد
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وذكرت الوكالة: "ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات خلال المفاوضات بشأن إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال بسبب الخلافات حول الشروط الأساسية، ولا سيما مدة العقدود"، بحسب ما ذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة.وفقا لأحد المصادر، يناقش الطرفان مدة العقد والتهديد الذي قد يشكله اتفاق طويل الأجل على أهداف الحياد الكربوني في ألمانيا، ويشار إلى أن برلين تتنافس مع دول أخرى للحصول على الغاز الطبيعي المسال من قطر.كما تصر الدوحة على بند في عقود إمدادات الغاز الطبيعي المسال، لن يسمح لألمانيا بإعادة توجيه الغاز إلى أجزاء أخرى من أوروبا.ووفقا للمصدر، فإن توفير إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر "غير متوقع" في المستقبل القريب. ووفقا لمصادر أخرى، ستستأنف شركات الغاز الألمانية المفاوضات مع قطر في شهر مايو/أيار.
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اقتصاد

وكالة: ألمانيا وقطر على خلاف بشأن عقود إمدادات الغاز

06:36 GMT 10.05.2022
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صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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نشرت وكالة "رويترز"للأنباء مقالا مطولا تناولت فيه تفاصيل المفاوضات الألمانية القطرية بخصوص إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل.
وذكرت الوكالة: "ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات خلال المفاوضات بشأن إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال بسبب الخلافات حول الشروط الأساسية، ولا سيما مدة العقدود"، بحسب ما ذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة.
وفقا لأحد المصادر، يناقش الطرفان مدة العقد والتهديد الذي قد يشكله اتفاق طويل الأجل على أهداف الحياد الكربوني في ألمانيا، ويشار إلى أن برلين تتنافس مع دول أخرى للحصول على الغاز الطبيعي المسال من قطر.
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كما تصر الدوحة على بند في عقود إمدادات الغاز الطبيعي المسال، لن يسمح لألمانيا بإعادة توجيه الغاز إلى أجزاء أخرى من أوروبا.
ووفقا للمصدر، فإن توفير إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر "غير متوقع" في المستقبل القريب. ووفقا لمصادر أخرى، ستستأنف شركات الغاز الألمانية المفاوضات مع قطر في شهر مايو/أيار.
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