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https://arabic.sputniknews.com/20220511/البيت-الأبيض-بايدن-يناقش-أوكرانيا-والصين-مع-نظيره-الإيطالي-1062081170.html
البيت الأبيض: بايدن يناقش أوكرانيا والصين مع نظيره الإيطالي
البيت الأبيض: بايدن يناقش أوكرانيا والصين مع نظيره الإيطالي
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش المسائل المتعلقة بأوكرانيا والصين وليبيا مع نظيره الإيطالي ماريو دراجي خلال اجتماع. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T03:31+0000
2022-05-11T03:31+0000
البيت الأبيض
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيان يوم الثلاثاء: "أكدا التزامهما المستمر بالسعي لتحقيق السلام من خلال دعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا".وقال البيان إن بايدن ودراجي ناقشا أيضا تدابير حول تعزيز الأمن الغذائي وإعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية. انت كما ناقش الزعيمان التعاون المستمر بشأن تحديات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصين وليبيا، وفقا للبيان.وأضاف البيان أن بايدن ودراجي سيواصلان مناقشاتهما في قمة مجموعة السبع وقمة الناتو في يونيو.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/بيان-من-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-بشأن-الأزمة-في-ليبيا-والدبيبة-يعلق-1059465054.html
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البيت الأبيض: بايدن يناقش أوكرانيا والصين مع نظيره الإيطالي

03:31 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer / Getty Imagesالرئيس الأمريكي جو بايدن إثر سماعه سؤالا حول الوضع في أفغانستان البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 26 أغسطس 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن إثر سماعه سؤالا حول الوضع في أفغانستان البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer / Getty Images
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش المسائل المتعلقة بأوكرانيا والصين وليبيا مع نظيره الإيطالي ماريو دراجي خلال اجتماع.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيان يوم الثلاثاء: "أكدا التزامهما المستمر بالسعي لتحقيق السلام من خلال دعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا".
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وقال البيان إن بايدن ودراجي ناقشا أيضا تدابير حول تعزيز الأمن الغذائي وإعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية. انت
كما ناقش الزعيمان التعاون المستمر بشأن تحديات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصين وليبيا، وفقا للبيان.
وأضاف البيان أن بايدن ودراجي سيواصلان مناقشاتهما في قمة مجموعة السبع وقمة الناتو في يونيو.
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