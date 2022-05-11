https://arabic.sputniknews.com/20220511/التضخم-السنوي-في-ألمانيا-يسجل-رقما-قياسيا-تاريخيا-بنسبة-74-في-أبريل-1062105672.html
التضخم السنوي في ألمانيا يسجل رقما قياسيا تاريخيا بنسبة 7.4% في أبريل
التضخم السنوي في ألمانيا يسجل رقما قياسيا تاريخيا بنسبة 7.4% في أبريل
صرح المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي في ألمانيا تسارع من 7.3٪ إلى 7.4٪ في أبريل ، مسجلاً رقماً قياسياً الأعلى على الإطلاق. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:39+0000
2022-05-11T13:39+0000
2022-05-11T13:39+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وتطابقت التقديرات النهائية للمكتب مع البيانات الأولية التي نُشرت أواخر الشهر الماضي. وسجل التضخم أعلى مستوى تاريخيا في الشهر الماضي عند 7.3٪.وقال جورج ثيل رئيس المكتب الفيدرالي للإحصاء: "بلغ معدل التضخم بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي منذ إعادة توحيد ألمانيا [في عام 1990]".يعزى ارتفاع أسعار المستهلكين في مارس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن ارتفاع التضخم في أبريل كان مدفوعا إلى حد كبير بالزيادات فوق المتوسطة في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من أن الوباء وما نتج عنه من اضطراب في سلاسل التوريد قد أخذ في الاعتبار أيضا.
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العالم, أخبار ألمانيا
التضخم السنوي في ألمانيا يسجل رقما قياسيا تاريخيا بنسبة 7.4% في أبريل
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صرح المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي في ألمانيا تسارع من 7.3٪ إلى 7.4٪ في أبريل ، مسجلاً رقماً قياسياً الأعلى على الإطلاق.
وتطابقت التقديرات النهائية للمكتب مع البيانات الأولية التي نُشرت أواخر الشهر الماضي. وسجل التضخم أعلى مستوى تاريخيا في الشهر الماضي عند 7.3٪.
وقال جورج ثيل رئيس المكتب الفيدرالي للإحصاء: "بلغ معدل التضخم بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي منذ إعادة توحيد ألمانيا [في عام 1990]".
يعزى ارتفاع أسعار المستهلكين في مارس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن ارتفاع التضخم في أبريل كان مدفوعا إلى حد كبير بالزيادات فوق المتوسطة في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من أن الوباء وما نتج عنه من اضطراب في سلاسل التوريد قد أخذ في الاعتبار أيضا.