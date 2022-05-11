https://arabic.sputniknews.com/20220511/العراق-يدين-القصف-الإيراني-لأربيل-1062101196.html
العراق يدين القصف الإيراني لأربيل
العراق يدين القصف الإيراني لأربيل
أدانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، القصف الإيراني الذي استهدف أربيل في إقليم كردستان في وقت سابق اليوم، مؤكدة عدم استخدام أراضيها لتهديد أمن الدول... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:34+0000
2022-05-11T12:34+0000
2022-05-11T12:34+0000
العالم العربي
العراق
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانًا، جاء فيه: "تُدين حكومةُ العراق القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق".وتابع البيان: "وإذ نجدد التأكيدَ على المضمون الدستوريّ، أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نُشدِّدُ على أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة".
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
العراق يدين القصف الإيراني لأربيل
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أدانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، القصف الإيراني الذي استهدف أربيل في إقليم كردستان في وقت سابق اليوم، مؤكدة عدم استخدام أراضيها لتهديد أمن الدول المجاورة.
القاهرة - سبوتنيك
. وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانًا، جاء فيه: "تُدين حكومةُ العراق القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق".
وتابع البيان: "وإذ نجدد التأكيدَ على المضمون الدستوريّ، أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نُشدِّدُ على أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة".