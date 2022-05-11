https://arabic.sputniknews.com/20220511/المؤتمر-الصحفي-المشترك-لوزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-العماني-في-مسقط-1062090476.html
لافروف: روسيا ليست مسؤولة عن مشكلة الغذاء في العالم، بل هي مسؤولية الغرب وسياسة فرض العقوبات
لافروف: روسيا ليست مسؤولة عن مشكلة الغذاء في العالم، بل هي مسؤولية الغرب وسياسة فرض العقوبات
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي شويغو، عن اجتماعه المثمر والناجح مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في العاصمة مسقط. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:16+0000
2022-05-11T09:16+0000
2022-05-11T10:13+0000
العالم العربي
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وجاءت تصريحات لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العماني البوسعيدي وقال خلاله إن "الطرفان تباحثا بمختلف القضايا السياسية والاقليمية، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية والثقافية الثنائية بين البلدين".وأضاف لافروف قائلا: " لقد اتفقنا على التعزيز التبادل الثقافي والسياحي والتجاري بين البلدين، حيث توصلنا إلى اتفاق إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس القادمين إلى سلطنة عمان، بالإضافة إلى اتفاق ثقافي بين متحف "أرميتاج" ومتحف مسقط".وتوقع لافروف خلال حديثه أن نهاية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستساهم وترغم الغرب بفهم القانون الدولي، مشيرا في الوقت ذاته أن موسكو أطلعت مسقط بالوضع في أوكرانيا.وشدد لافروف على ضرورة مغادرة جميع السكان المدنيين مناطق العمليات الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة فقدت فرصة تحقيق تسوية سياسية في أوكرانيا.وأشار لافروف إلى أن "موسكو لا تريد الحرب في أوروبا، لكن الغرب يقول إنه من الضروري تدمير روسيا"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تؤثر تصرفات روسيا بأي شكل من الأشكال على مشكلة الغذاء في العالم، بل هي مسؤولية الغرب الذي يقوم بفرض العقوبات الاقتصادية على موسكو".وفي السياق نفسه، دعا وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، كافة أطراف الصراع إلى الالتزام بطريق التسوية السلمية، مشيرا إلى أن العلاقات مع موسكو لن تتأثر في ظل الحملات والعقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الغربية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
لافروف: روسيا ليست مسؤولة عن مشكلة الغذاء في العالم، بل هي مسؤولية الغرب وسياسة فرض العقوبات
09:16 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي شويغو، عن اجتماعه المثمر والناجح مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في العاصمة مسقط.
وجاءت تصريحات لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العماني البوسعيدي وقال خلاله إن "الطرفان تباحثا بمختلف القضايا السياسية والاقليمية، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية والثقافية الثنائية بين البلدين".
وأضاف لافروف قائلا: " لقد اتفقنا على التعزيز التبادل الثقافي والسياحي والتجاري بين البلدين، حيث توصلنا إلى اتفاق إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس القادمين إلى سلطنة عمان، بالإضافة إلى اتفاق ثقافي بين متحف "أرميتاج" ومتحف مسقط".
وتوقع لافروف خلال حديثه أن نهاية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستساهم وترغم الغرب بفهم القانون الدولي، مشيرا في الوقت ذاته أن موسكو أطلعت مسقط بالوضع في أوكرانيا.
وشدد لافروف على ضرورة مغادرة جميع السكان المدنيين مناطق العمليات الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة فقدت فرصة تحقيق تسوية سياسية في أوكرانيا.
وأشار لافروف إلى أن "موسكو لا تريد الحرب في أوروبا، لكن الغرب يقول إنه من الضروري تدمير روسيا"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تؤثر تصرفات روسيا بأي شكل من الأشكال على مشكلة الغذاء في العالم، بل هي مسؤولية الغرب الذي يقوم بفرض العقوبات الاقتصادية على موسكو".
وفي السياق نفسه، دعا وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، كافة أطراف الصراع إلى الالتزام بطريق التسوية السلمية، مشيرا إلى أن العلاقات مع موسكو لن تتأثر في ظل الحملات والعقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الغربية.