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اليونان: هناك حاجة للتواجد العسكري الأمريكي على أراضينا
اليونان: هناك حاجة للتواجد العسكري الأمريكي على أراضينا
أعرب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، عن حاجة أثينا الملحة للتواجد العسكري الأمريكي على أراضيها. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:00+0000
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وجاء إعلان وزير الخارجية اليوناني خلال مناقشة خاصة في اللجنة البرلمانية للدفاع والشؤون الخارجية بشأن اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة.وقال ديندياس: "الحكومة اختارت تمديد الاتفاقية مع واشنطن لخمس سنوات بدلاً من سنة واحدة لأنها تعتقد أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية، ونريد الوجود العسكري الأمريكي في البلاد".وكانت اليونان والولايات المتحدة قد وقعتا اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل (MDCA) في 14 أكتوبر 2021، والتي تنص على إنشاء أربع قواعد عسكرية للولايات المتحدة بالإضافة إلى القواعد الأربع المقدمة سابقا. وتقع القواعد العسكرية الأمريكية في اليونان بالقرب من ميناء ألكسندروبوليس شمالي البلاد والقاعدة البحرية في جزيرة كريت، بالإضافة إلى القاعدة الجوية في لاريسا.
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العالم

اليونان: هناك حاجة للتواجد العسكري الأمريكي على أراضينا

07:00 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / Louisa Gouliamakiحرائق الغابات في لابيري، بالقرب من باتراس، في اليونان، أغسطس 2021
حرائق الغابات في لابيري، بالقرب من باتراس، في اليونان، أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Louisa Gouliamaki
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أعرب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، عن حاجة أثينا الملحة للتواجد العسكري الأمريكي على أراضيها.
وجاء إعلان وزير الخارجية اليوناني خلال مناقشة خاصة في اللجنة البرلمانية للدفاع والشؤون الخارجية بشأن اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة.
وقال ديندياس: "الحكومة اختارت تمديد الاتفاقية مع واشنطن لخمس سنوات بدلاً من سنة واحدة لأنها تعتقد أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية، ونريد الوجود العسكري الأمريكي في البلاد".
وكانت اليونان والولايات المتحدة قد وقعتا اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل (MDCA) في 14 أكتوبر 2021، والتي تنص على إنشاء أربع قواعد عسكرية للولايات المتحدة بالإضافة إلى القواعد الأربع المقدمة سابقا.
وتقع القواعد العسكرية الأمريكية في اليونان بالقرب من ميناء ألكسندروبوليس شمالي البلاد والقاعدة البحرية في جزيرة كريت، بالإضافة إلى القاعدة الجوية في لاريسا.
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