https://arabic.sputniknews.com/20220511/برلين-مشروع-التيار-الشمالي-2-ميت-بحكم-الواقع-بعد-بدء-العمليات-في-أوكرانيا-1062103421.html
برلين: مشروع التيار الشمالي 2 ميت بحكم الواقع بعد بدء العمليات في أوكرانيا
برلين: مشروع التيار الشمالي 2 ميت بحكم الواقع بعد بدء العمليات في أوكرانيا
قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء إن مشروع التيار الشمالي 2 "ميت بحكم الواقع" بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:56+0000
2022-05-11T12:56+0000
2022-05-11T12:56+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وقالت المتحدثة في إفادة صحفية ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن استخدام خط الأنابيب للتعويض عن الجزء المفقود من الإمدادات التي يتم تسليمها عبر أراضي أوكرانيا: "لقد عدلنا عمليات التسليم من النرويج وهولندا الأسبوع الماضي ويمكننا زيادتها بموجب الاتفاقية مع هؤلاء الشركاء. التيار الشمالي... مات بحكم الواقع".وأشارت المتحدثة إلى استقرار إمدادات الغاز إلى ألمانيا، مضيفة أن منشآت تخزين الغاز تمتلئ باستمرار، ويبلغ معدل الإشغال حاليا 38.6%.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
برلين: مشروع التيار الشمالي 2 ميت بحكم الواقع بعد بدء العمليات في أوكرانيا
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قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء إن مشروع التيار الشمالي 2 "ميت بحكم الواقع" بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة في إفادة صحفية ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن استخدام خط الأنابيب للتعويض عن الجزء المفقود من الإمدادات التي يتم تسليمها عبر أراضي أوكرانيا:
"لقد عدلنا عمليات التسليم من النرويج وهولندا الأسبوع الماضي ويمكننا زيادتها بموجب الاتفاقية مع هؤلاء الشركاء. التيار الشمالي... مات بحكم الواقع".
وأشارت المتحدثة إلى استقرار إمدادات الغاز إلى ألمانيا، مضيفة أن منشآت تخزين الغاز تمتلئ باستمرار، ويبلغ معدل الإشغال حاليا 38.6%.